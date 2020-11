El PSC de Girona retreu "l'estat d'abandonament" de Font de la Pólvora

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha retret a Marta Madrenas que "l'estat d'abandonament del barri de Font de la Pólvora és indigne no només per als veïns del barri, sinó també per a la pròpia ciutat". A través d'un comunicat, Paneque ha explicat que "als problemes de talls de llum constants que venen patint des de fa alguns anys els veïns del barri", s'hi afegeixen altres greuges "inadmissibles" com ara la manca manteniment i neteja dels espais públics, "fins a extrems que no es veuen a la resta de barris de la ciutat".

La portaveu socialista ha mantingut avui una reunió amb representants veïnals de Font de la Pólvora i amb representants de la Unión Romaní, on han tractat els problemes amb el subministrament elèctric del barri. Segons informa el grup socialista, alguns veïns explicaven que "la llum havia marxat tota la nit, havia tornat a les 8 del matí i havia tornat a marxar al cap d'un parell d'hores".

En aquest sentit, Paneque demana al govern municipal que reclami a Endesa la represa de la sectorització del subministrament elèctric per zones, que es plantejava des d'instàncies municipals com una solució als problemes dels talls de llum.

La regidora ha recordat que ens acostem de nou a l'hivern i que en aquesta època de l'any el llum és més necessari que mai al barri per fer funcionar les calefaccions. "El subministrament elèctric és un servei bàsic que s'ha de garantir als ciutadans", ha afirmat, tot afegint que "les administracions tenen la responsabilitat de controlar la situació i de fer que la companyia subministradora garanteixi un servei de qualitat per a les persones abonades, que no oblidem que paguen les seves factures mensualment", ha explicat.



"Neteja urgent"

Pel que fa als problemes de brutícia i de manteniment dels carrers, Sílvia Paneque ha reclamat "la reposició dels nombrosos contenidors d'escombraries trencats i una acció de neteja urgent tant de les escombraries acumulades al voltant d'alguns contenidors com dels carrers i l'aparcament".

A més, també demana "la retirada de vehicles abandonats i deteriorats que es troben a diversos indrets del barri". Sobre això, Paneque ha criticat que "són qüestions que el govern municipal hauria de fer de motu propi sense que l'oposició li hagués de dir".

La regidora ha afirmat que l'estat de "degradació" en què es troben els carrers de Font de la Pólvora denota "un desinterès del govern municipal pel barri i els gironins que hi viuen fins a extrems que són incomprensibles i inadmissibles".