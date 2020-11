L'AV Santa Eugènia marxa de la Taula de Seguretat dels barris

L'Associació de Veïns (AV) de Santa Eugènia marxa de la Taula de Seguretat perquè no han vist que se'ls doni resposta a les problemàtiques del barri que hi denuncien. La taula, que va néixer fa dos anys amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre les associacions veïnals, l'Ajuntament i la Policia Municipal, va ser rebuda de forma molt positiva per l'AV Santa Eugènia, però al setembre van decidir sortir-ne perquè sentien que «ningú ens escolta».

«Aquest estiu ens hem sentit molt abandonats», lamenta la presidenta de l'associació, Natàlia del Campo, que explica que al barri viuen incidents constantment, com « botellons, baralles molt greus i problemes de convivència». Ells utilitzaven la Taula de Seguretat per transmetre-ho, però del Campo critica que no se'ls feia cas. «Creiem que hauria de funcionar preventivament, però ja no funcionava ni reactivament», posa de manifest.

La presidenta de l'AV defensa que «tenim ganes de tenir una bona relació i de fer feina, però necessitem veure una reacció per part de l'Ajuntament». Una resposta que no reben, malgrat que afirma que ells han fet arribar al consistori dades molt treballades sobre la situació al barri. «Sentim que la feina no és gens apreciada, i ens sap greu», considera del Campo. A més de recopilar dades, explica que, entre altres tasques, animen al veïnat a fer denúncies, i vehiculen les queixes de presidents d'escala, a qui també indiquen que, a banda, han de fer servir la bústia d'avisos de l'Ajuntament.

Des de l'AV proposen que es treballi «transversalment» en la gestió de les problemàtiques «que saben perfectament perquè els les hem traslladat, més ja no podem fer», lamenta. «Qui ha de liderar les problemàtiques no són les AV, qui ha de fer la feina és l'Ajuntament, i si li falten recursos, ha de demanar-los», determina la presidenta. En aquest sentit, del Campo destaca que «hi ha un problema d'efectius greu» a la Policia Municipal per poder resoldre les incidències de Santa Eugènia.

A banda, critica que s'hagin anunciat projectes dels quals després «no es veu res», com la nova sotscomissaria del barri o el pla contra les ocupacions delinqüencials.



Seguretat hi «està fent un esforç»

Per la seva banda, el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, defensa que el barri de Santa Eugènia «no està abandonat» i que els «va saber greu» que es donessin de baixa de la Taula de Seguretat, perquè diu que l'eina «funciona a tots els altres barris». Berloso reconeix que es tracta d'un barri «una mica més complicat que altres», però que per això «s'està fent un esforç», amb una patrulla al matí i una a la tarda, una altra a la nit que s'ocupa també de Sant Narcís i Can Gibert, i una més de motoristes de reforç a la tarda. Berloso recorda que a l'última visita del conseller d'Interior li van demanar més efectius. I detalla que s'està treballant en la subcomissaria del barri, però que el procés, en tant que administració, obliga a complir uns passos que requereixen temps.