Girona estalvia 1.5 milions d'euros amb la gestió digital el 2019

El consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha publicat recentment l'Índex de Maduresa Digital de les administracions públiques catalanes del 2019, en el qual l'Ajuntament de Girona ha obtingut una puntuació de 96 punts sobre 100, la més alta de qualsevol consistori de Catalunya. L'AOC elabora l'índex a partir dels indicadors que serveixen per atorgar els Reconeixements de transformació digital, en els quals el consistori gironí ja va obtenir la primera posició als anys 2018 i 2019 i la segona el 2016 i 2017.

Els indicadors d'ús dels serveis i eines digitals de l'AOC mostren que el consistori va augmentar la seva activitat digital un 17% el 2019 respecte a l'any anterior. En total, es van dur a terme 255.492 operacions i tràmits digitals, que per a l'Ajuntament de Girona van suposar un estalvi estimat d'1.540.704 euros durant l'any passat, segons fonts de la mateixa AOC. Els tres serveis digitals més utilitzats van ser Via Oberta, eNotum i Vàlid.



Útil per "millorar les conseqüències de la covid-19"

Per l'alcaldessa, Marta Madrenas, el reconeixement «indica que fa temps que l'Ajuntament de Girona va iniciar el camí de la transformació digital», una aposta que ara «ens ha ajudat a encarar millor les conseqüències de la covid-19 de manera que afectin el mínim possible a la nostra organització i la correcta tramitació interna dels nostres documents», tal com afirma a través d'un comunicat.

Madrenas considera que «hem de ser àgils de cara a la ciutadania», i per això «primer cal ser-ho dins el mateix ajuntament i entre les altres administracions. Estem satisfets perquè més enllà de l'impacte econòmic, això acaba repercutint també en un millor servei a la ciutadania», manifesta.



Els serveis digitals més utilitzats

En concret, el més usat va ser Via Oberta, servei que permet la consulta i la verificació de dades i documents de la ciutadania per part del consistori. Aquesta eina evita a la ciutadania presentar a l'Ajuntament documents que ja ha presentat en altres administracions públiques o que són realitzades per altres administracions.

En total es van dur a terme 93.450 operacions d'aquest tipus, amb un estalvi estimat de 430.428 euros, que inclou tant el cost del paper com, sobretot, la gestió en la seva recepció, digitalització i tractament per part de l'Ajuntament.

El sistema de notificació electrònica o eNotum també ha estat un servei estrella, en tant que permet a la ciutadania rebre les respostes de l'Ajuntament a l'adreça de correu electrònic que designi o, fins i tot, al mòbil amb totes les garanties legals. Aquest sistema, molt més ràpid que el tradicional servei postal, estalvia als veïns i veïnes el fet d'anar a Correus a recollir les notificacions certificades.

En total es van dur a terme 62.491 operacions, amb un estalvi estimat de 936.115 euros, principalment en gestió de la tramesa i dels serveis postals.

L'altre recurs més utilitzat, Vàlid, passa més desapercebut per ser un integrador de serveis d'identitat digital. No obstant això, aquest sistema permet que la ciutadania pugui tramitar i signar els documents fàcilment, fins i tot sense certificat digital, per exemple amb IdCAT-Mòbil. Per donar-se d'alta a IdCAT-Mòbil només cal identificar-se amb el DNI, la targeta sanitària i un mòbil. Això permet tramitar en qualsevol administració pública catalana.

A l'Ajuntament de Girona, l'any passat es va utilitzar aquest sistema de signatura 63.892 vegades.

D'altra banda, l'informe de l'AOC també compara l'ús dels serveis digitals entre diferents administracions des d'un punt de vista més qualitatiu. Així, per exemple, en el segment de 22 municipis catalans de més de 50.000 habitants, l'Ajuntament de Girona destaca en serveis automatitzats o semiautomatitzats molt per sobre del que proporcionalment li correspondria per nombre d'habitants.

En aquest sentit, corresponen a l'Ajuntament de Girona sobre els respectius totals de Catalunya el 33% dels contractes publicats al Registre Públic de Contractes de Catalunya (obligatori per a tot el sector públic català), el 14 % de les notificacions telemàtiques efectuades i el 6,3% de les licitacions publicades al Perfil del Contractant.