Girona estalvia 1,5 milions d'euros amb la gestió digital

El consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha publicat recentment l'Índex de Maduresa Digital de les administracions públiques catalanes del 2019, en el qual l'Ajuntament de Girona ha obtingut una puntuació de 96 punts sobre 100, la més alta de qualsevol consistori de Catalunya. L'AOC elabora l'índex a partir dels indicadors que serveixen per atorgar els Reconeixements de transformació digital, en els quals el consistori gironí ja va obtenir la primera posició als anys 2018 i 2019 i la segona el 2016 i 2017.

Els indicadors d'ús dels serveis i eines digitals de l'AOC mostren que el consistori va augmentar la seva activitat digital un 17% el 2019 respecte a l'any anterior. En total, es van dur a terme 255.492 operacions i tràmits digitals, que per a l'Ajuntament de Girona van suposar un estalvi estimat d'1.540.704 euros durant l'any passat, segons fonts de la mateixa AOC. Els tres serveis digitals més utilitzats van ser Via Oberta, eNotum i Vàlid.



Útil en el context actual

Per l'alcaldessa, Marta Madrenas, el reconeixement «indica que fa temps que l'Ajuntament de Girona va iniciar el camí de la transformació digital», una aposta que ara «ens ha ajudat a encarar millor les conseqüències de la covid-19 de manera que afectin el mínim possible la nostra organització i la correcta tramitació interna dels nostres documents», tal com afirma a través d'un comunicat.

Madrenas considera que «hem de ser àgils de cara a la ciutadania», i per això «primer cal ser-ho dins el mateix ajuntament i entre les altres administracions. Estem satisfets perquè més enllà de l'impacte econòmic, això acaba repercutint també en un millor servei a la ciutadania», manifesta.