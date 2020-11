La tradicional penjada de mosques al centre cívic de Sant Narcís es va fer però sense públic. Les mosques són confeccionades per l'Associació de Veïns del barri i han decorat la façana de l'edifici per celebrar les festes de Girona, encara que enguany les activitats infantils que solien acompanyar l'acte no es van poder celebrar a causa de la situació sanitària.