Les mesures per accedir als cementiris de Girona

L'Ajuntament de Girona ha elaborat un seguit de mesures per poder accedir als cementiris seguint les mesures de seguretat i salut. S'han col·locat rètols on s'informa de l'aforament màxim en cadascun d'ells. Al cementiri vell és de 2.000 persones; al cementiri nou és de 1.000 persones; al cementiri de Palau és de 80 persones; al cementiri de Santa Eugènia és de100 persones; i al de Sant Daniel, 50 persones).

Per accedir al cementiri vell, l'entrada petita més propera al centre de Girona és la que s'ha de fer servir per sortir. En canvi, l'entrada gran i més propera a Vila-roja, és la que s'ha de fer servir com a entrada.

A l'entrada hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic per utilitzar els visitants de tots els cementiris.

Hi haurà neteja i desinfecció extraordinària del 29 d'octubre a l'1 de novembre al cementiri vel. Així, es netejaran els lavabos públics que utilitzen el visitants, també passamans de les escales mòbils i les aixetes de les fonts d'aigua.

A més, són obligatòries algunes mesures generals de prevenció com l'ús de mascareta, distància seguretat, utilitzar gel hidroalcohòlic, aforament limitat, no menjar ni beure a dins dels recintes dels cementiris, limitar el temps d'estada, senyalització individual d'entrada/sortida dels espais i rètols repartits per tot el cementiri d'ús mascareta i distància seguretat, entre d'altres.

Tota la setmana del 26 d'octubre a l'1 de novembre inclòs els dies festius 29 i 1 de novembre), hi haurà personal de la brigada dels cementiris per atendre als visitants i controlar l'entrada i sortida al Cementiri Vell, i als de Palau, Santa Eugènia i Sant Daniel els estaran oberts als visitants durant tota la setmana i hi haurà personal els dies festius. Al Cementiri Nou també s'ha previst increment de personal i d'horari ( obren al migdia del 29 a l'1 de novembre).

L'horari dels cementiris és el mateix de sempre: de nou del matí a sis de la tarda.