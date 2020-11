Avui acaba una de les úniques activitats que han quedat en peu de les festes de Sant Narcís: la marató per donar sang a la Casa de Cultura de Girona. En el marc de la Festa Major dels Quatre Rius, durant tres dies els gironins i gironines han omplert pràcticament totes les hores disponibles per donar sang, ja que aquest any la participació es feia reservant cita prèvia, arran de les mesures sanitàries.