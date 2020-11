El confinament perimetral de Girona fa caure de manera important el trànsit d'entrada i sortida de la ciutat

El confiament perimetral de Girona ha fet caure de manera important el trànsit d'entrada i sortida de la ciutat aquest dissabte. Els controls dinàmics que ha fet la Policia Municipal han servit per comprovar com el nombre de vehicles als accessos de Girona era menor al d'un dissabte habitual i no s'han hagut d'imposar moltes sancions. De fet, la majoria de conductors entraven a Girona amb el justificant o bé amb el paper de l'empresa si estaven treballant. Aquest és el cas de l'Antoni Subirats que tornava de cuidar la seva mare de 99 anys o de la Belén Gonzàlez que venia de la feina. A tots dos els agents de la policia gironina els ha aturat a l'entrada de Pont Major, en un dels prop de 90 controls previstos aquest cap de setmana.

Les restriccions de mobilitat han fet efecte i el trànsit ha baixat de manera rellevant, almenys, al voltant de Girona. La Policia Municipal ha dissenyat un sistema dinàmic de controls que permet vigilar les entrades a la ciutat per tal d'identificar els vehicles que intenten accedir-hi. Es tracta de controls curts, d'entre 30 i 40 minuts en diferents llocs. Un cop acaba en una de les entrades, la patrulla es desplaça cap a una altra per tal de fer la mateixa operació.

El sergent del cos, Rafa Aguilera, explica que amb aquest sistema poden fer molts més controls i ser més efectius que no pas fent-ne un de llarg en un punt determinat. "L'objectiu és reduir al màxim la mobilitat i d'aquesta manera podem controlar més entrades de Girona, encara que sacrifiquem la durada del control", assenyala.

I la realitat és que el trànsit ha caigut de manera significativa aquest dissabte. Segons Aguilera, ja és habitual una reducció els caps de setmana, però alguns dels agents reconeixen la baixada amb expressions com, "sembla un diumenge".

Això ha comportat que el nombre de sancions també fos menor, i alguna d'elles no tenia res a veure amb la mobilitat, com la d'un jove que conduïa sense assegurança. "També hem de fer les tasques habituals a banda de comprovar d'on ve el conductor", recorda el sergent.

De totes maneres, la gran majoria de les persones que entraven a la ciutat tenien una justificació. És el cas de la Belén González que treballa fora de Girona. Quan tornava l'han aturat a Pont Major. "Porto el certificat de la feina i no he tingut cap problema", explica la Belén que considera que "és bo" que hi hagi aquesta vigilància per intentar evitar la mobilitat.

L'Antoni Subirats és un motorista a qui els agents han fet parar pocs minuts després de la Belén. En el seu cas venia de cuidar la seva mare i portava el certificat que s'havia descarregat d'internet. Els agents li han aconsellat portar a sobre també una fotocòpia del D.N.I de la seva mare, però no l'han multat. "A vegades t'expliquen la situació i no hi ha problema", comenta el sergent Aguilera.

A qui sí que han aixecat acte ha estat a l'Àlex. Explica que amb la seva companya han anat al santuari d'Els Àngels amb cotxe. El problema és que han tornat per Bordils i Madremanya, un fet que no està permès amb el cotxe. "Ho hem fet amb tota la bona fe, perquè per la carretera des de Girona hi havia molts ciclistes", explica l'Àlex que espera que li retirin la sanció.

Uns 90 controls tot el cap de setmana

En total, la Policia Municipal de Girona té previst fer uns 90 controls entre aquest divendres passat i el dilluns al matí. El cos també ha reforçat aquesta setmana el control de pas a la ciutat entre les deu de la nit i les sis del matí, per la restricció de mobilitat nocturna. Des del dimecres 28 d'octubre, s'han realitzat 30 controls de pas en diferents punts de la ciutat.

Els Mossos també s'han desplegat arreu de la demarcació on el volum de vehicles ha caigut de manera significativa, especialment en vies transitades habitualment com la C-66 en direcció a la costa o la C-35.