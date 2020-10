El risc de rebrot segueix per sobre dels 1.000 punts a la regió sanitària de Girona

El risc de rebrot a Catalunya segueix pujant i supera ja els 900 punts, 904 en concret, 22 més que fa 24 hores, segons l'última actualització del Departament de Salut. En canvi, la velocitat de propagació, l'Rt, ha continuat disminuint, ho ha fet 3 centèsimes fins a l'1,26. A la regió sanitària de Girona, els casos de Covid-19 confirmats per PCR i TA acumulats són 22.907 (785 més) i pugen a 25.398 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 924 persones en aquest territori, igual que fa 24 hores. Entre el 21 i el 27 d'octubre es van declarar 27 defuncions, 7 la setmana anterior.

El risc de rebrot segueix pujant, ho fa en 18 punts i se situa en 1.037, mentre que la setmana del 14 al 20 era de 954. L'Rt baixa quatre centèsimes i se situa en l'1,27 (1,31 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 465,60 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 846. Hi ha 244 persones ingressades (-12), 55 de les quals a l'UCI. Els ingressats en l'últim interval van ser 237, 55 a l'UCI. La setmana anterior van ser 165 els hospitalitzats, 30 de més greus.



A Catalunya, la incidència a 14 dies creix fins a 748

La incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara a 748. En l'actualització de dades s'han declarat 6.038 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 234.022 des de l'inici de la pandèmia. El 13,12% de les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 16 noves morts, amb un total de 14.024. Hi ha 23 ingressats menys per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 2.411 persones, 463 de les quals a l'UCI (+16).

El risc de rebrot puja un cop més i ara se situa en 904 punts a Catalunya, uns 22 punts més en 24 hores. Era de 808 entre el 14 i el 20 d'octubre. L'Rt baixa 3 centèsimes, fins a l'1,26, i se situa per sota del de la setmana anterior, quan era d'1,57. La incidència a 14 dies se situa en 748,24 entre el 21 i el 27 d'octubre, molt per sobre dels 530,25 de l'interval anterior (14-20 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 21 al 27 d'octubre n'hi va haver 31.654, xifra clarament superior al període anterior, del 14 al 20 d'octubre, quan se'n van detectar 25.964. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 411,07 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (337,17).

Durant l'última setmana s'han fet 236.511 proves PCR i 24.448 tests d'antígens, dels quals un 13,12% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior (11,55%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,98 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 262.542 casos, 234.022 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 16 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.024: 8.576 en hospitals o sociosanitaris (+6), 4.226 en residències (+1), 868 en domicilis i 354 no classificades (+9). Entre el 21 i el 27 d'octubre s'han declarat 243 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 161.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.310 persones a l'hospital i 412 a l'UCI. La setmana anterior, entre el 14 i el 20 d'octubre, hi va haver 1.511 ingressats i 249 a les unitats de crítics.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 170 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 19.516. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 21391. En total, han mort 6.724 persones.



Regió sanitària de Barcelona: l'Rt puja quasi 100 punts en un dia

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 54.981 (2.001 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 63.082 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.659 persones a l'àrea, una més.

El risc de rebrot segueix pujant: ho fa uns 98 punts en 24 hores i se situa en 812. El de la setmana del 14 al 20 d'octubre era de 811. L'Rt creix, ho fa 5 centèsimes en un dia i està ara en l'1,20 (la setmana anterior era d'1,59), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 362,72 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 681,63, pels 511,91 de la setmana anterior. A la regió hi ha 430 persones ingressades (-20), 90 dels quals a l'UCI (+7).

La setmana del 21 d'octubre al 27 es van notificar 68 morts i van ingressar 419 ingressats, 84 dels quals a l'UCI. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 42, i van ingressar 208 ingressats, dels quals 42 a les unitats de crítics.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot està a prop del miler

La regió metropolitana nord suma 60.462 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (1.542 més que en l'últim balanç) i 66.823 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.208 morts des de l'inici de la pandèmia.

El risc de rebrot augmenta 2 punts en 24 hores i se situa en 987. Durant l'interval de set dies anterior era de 804. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa quatre centèsimes, fins a l'1,28. La setmana del 14 al 20 d'octubre va ser d'1,44.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 440,39 per cada 100.000 habitants, quan era de 343,19 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 783,58 i era de 561,18 entre el 14 i el 20 d'octubre. Segons les últimes dades, ara hi ha 785 pacients ingressats (+5), 125 dels quals a l'UCI (+5).

Entre el 20 i el 26 d'octubre van ingressar 746 pacients (112 a l'UCI) i es van declarar 52 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 544 (78 a l'UCI) i es van declarar 41 defuncions.



Regió metropolitana sud: el risc de rebrot baixa una mica fins a 812

La regió metropolitana sud suma un total de 41.333 confirmats per PCR o TA (978 més en les darreres hores) i 47.045 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.539. Entre el 21 i el 27 d'octubre es van declarar 44 defuncions, per les 35 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 3 punts i se situa en 812. En el període del 14 al 20 d'octubre va ser de 823. La velocitat de propagació del virus torna a baixar, ho fa cinc punts i se situa en 1,27.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 345,71per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 652,28 mentre que en l'interval anterior era de 463,01. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 297 pacients ingressats per la covid-19 (-7), 56 dels quals a l'UCI (-2).

Entre el 21 i el 27 d'octubre van ingressar 287 pacients (60 a l'UCI. La setmana anterior van ser 208 hospitalitzats (41 a l'UCI).



Catalunya central: segueix pujant el risc de rebrot i se situa per sobre dels 1.000 punts

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 16.541 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 419 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 18.898 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.672 persones en aquesta regió, una més que en l'últim balanç. S'han notificat 15 defuncions entre el 21 i el 27 d'octubre, per les 7 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 18 punts i se situa en 1.074. La setmana anterior era de 866. En canvi, la taxa de reproducció del virus baixa cinc dècimes i està en 1,39 (la setmana del 14 al 20 d'octubre era d'1,64). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 461,92. La incidència a 14 dies és de 803, pels 543 de la setmana del 13 al 19.

La regió té 149 persones ingressades, 25 a l'UCI (+7). En la setmana del 21 al 27 d'octubre hi va haver 144 nous ingressats, 23 a la unitat de crítics. En l'interval anterior, van ser 106 hospitalitzats i 9 a l'UCI.



Camp de Tarragona: l'RT i el risc de rebrot baixen

Al Camp de Tarragona s'han registrat 13.403 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 471 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 14.162. En aquesta regió han mort 502 persones, tres més. Es van registrar 24 defuncions entre el 21 i el 27 d'octubre, 17 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 19 punts en 24 hores, dels 965 fins als 946, molt per sobre del de la setmana del 14 al 20 d'octubre (892). L'Rt també baixa 11 dècimes fins a l'1,26, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 433,98 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 781, mentre que en l'interval anterior era de 506.

Segons les últimes dades, hi ha 206 pacients ingressats (dos més), 45 dels quals a l'UCI (+5). Entre el 21 i el 27 d'octubre hi va haver 201 ingressats, 35 a l'UCI, mentre que la setmana anterior van ser 116 hospitalitzats, 20 a la unitat de crítics.

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa però segueix per sobre de 1.000

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 3.538 casos confirmats per PCR o antígens (98 més que en el balanç anterior), 3.744 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 72 persones, les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 21 i el 27 d'octubre es van notificar quatre defuncions, dues en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 46 punts i es manté per sobre del miler amb uns 1.006 punts, molt més que la setmana anterior, quan era de 603. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 21 i el 27 d'octubre és de 427,05 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 705 pels 484 de la setmana anterior.

L'Rt baixa vuit dècimes fins a l'1,49, mentre que la setmana anterior era d'1,24. Segons l'últim balanç, hi ha 63 persones ingressades (+5), 12 a l'UCI (-1). Entre el 20 i el 26 d'octubre hi havia 44 ingressats, 10 a l'UCI. La setmana anterior van ser 21 hospitalitzats i 7 a la unitat de crítics.



Regió de Lleida: el risc de rebrot baixa a 705

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 15.764 casos confirmats per PCR o antígens, 411 més que el dia anterior. Són 16.452 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 336 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 21 i el 27 d'octubre es van notificar 6 morts, una menys que en l'interval anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 22 punts en les últimes hores i se situa en 705, per sobre del registrat la setmana anterior (618). La velocitat de propagació baixa quatre centèssimes i se situa en l'1,21, mentre que la setmana anterior era d'1,30. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 328,22 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 626.

Actualment, hi ha 101 pacients ingressats (-1), 32 dels quals a l'UCI -2). Entre el 21 i el 27 d'octubre els ingressats eren 91 (12 a l'UCI). En l'interval anterior eren 58 els hospitalitzats, dels quals 10 a la unitat de crítics.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa 26 punts i l'RT 6 centèssimes

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.643 casos confirmats per PCR o TA, 67 més, i 1.809 sumant totes les proves. Un total de 43 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, igual que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa 26 punts en les darreres hores fins a 554. La setmana del 14 al 20 d'octubre estava en 723.

L'Rt baixa d'1,21 a 1,15, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 265,19 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 521, pels 410 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 18 pacients ingressats (+1) i un a l'UCI (ídem). Entre el 21 i el 27 d'octubre hi havia 22 ingressats (un a l'UCI), mentre que en l'interval anterior eren 13 els hospitalitzats, un en estat crític.



Palafrugell, Vic i Amposta, municipis amb més risc de rebrot

Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.214. En segona posició hi ha Vic, amb 2.209, i en tercera hi ha Amposta, amb 1.913. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (2,47), Igualada (1,91) i Canet de Mar (1,79). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.562), Vic (1.523) i Manlleu (1.671).