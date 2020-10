Helena Carreras guanya el 40è Premi Just M. Casero en una entrega sense cerimònia

La gironina Helena Carreras és la guanyadora del 40è Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero, amb l'obra Dinou Vint. Així ho ha decidit el jurat després d'avaluar les 53 propostes presentades al guardó, l'any que més n'han rebut. Les noves restriccions activades per contenir la pandèmia de covid-19 han impedit que l'acte d'entrega es pogués celebrar tal com estava previst, ahir a la sala La Planeta, en el que també havia de ser un acte de reconeixement al quarantè aniversari del guardó. En canvi, el premi va ser entregat ahir en un acte reduït a la Llibreria 22, que és qui l'impulsa amb La Planeta.

El premi per a l'obra guanyadora està dotat amb 2.500 euros, una escultura de Pierre d.la, i la publicació de l'obra a l'Editorial Empúries. El jurat d'aquesta edició ha estat format per Imma Merino, Josep Maria Fonalleras, Vicenç Pagès, Mita Casacuberta, Eva Vàzquez, i Jordi Gispert com a secretari sense vot.

Sobre la guanyadora: «Dinou vint»

L'obra guanyadora, Dinou vint, serà publicada per l'Editorial Empúries el 20 de gener. El jurat va posar en relleu «la combinació del llenguatge juvenil amb uns determinats referents culturals». També en va destacar la veu narrativa de la protagonista que relata la història «des d'una perspectiva de versemblança que sorprèn i enganxa, a partir de les vivències d'una adolescent durant el curs 2019-2020». Un curs que «va des del conflicte d'Urquinaona fins a la fi de curs en plena pandèmia», va apuntar ahir l'escriptor i membre del jurat, Josep Maria Fonalleras. El jurat va manifestar, a més, que es tracta del retrat «d'una generació en un moment històric certament crític» fet «amb un llenguatge fresc, desimbolt i natural sense ser mai barroer ni impostat».

De fet, Helena Carreras va escriure el llibre durant el curs, «a temps real», segons va explicar ahir. L'autora expressava que aquest premi li fa «molta il·lusió» perquè «Just Casero em va donar la meva primera feina» i «em feia molta il·lusió que els nostres noms anessin lligats d'alguna manera, com un agraïment». A més, considera que «és un premi honest, en què el jurat realment valora sense saber de qui està parlant i és important» - tant ella com la majoria de participants firmaven amb un pseudònim. Per últim, l'escriptora també va parlar de la seva vinculació amb la Llibreria 22, que es troba al seu barri i que per ella és «una mica com una segona casa».

Carreras és llicenciada en Filologia Catalana i ha estat professora i catedràtica de Llengua i Literatura Catalanes de Batxillerat i de Secundària a diferents centres de les comarques gironines. Ha obtingut diversos premis per relats breus i també el VIII Premi Gregal de Novel·la 'Opera Prima' amb Pues de garota l'any 2019.

40a cerimònia cancel·lada

Tot i que van aguantar fins a l'últim moment, la cerimònia de lliurament del premi de novel·la curta finalment es va haver de cancel·lar a causa de les noves restriccions per frenar la pandèmia. A més del lliurament dels premis, l'acte volia recordar la figura de l'escriptor, activista cultural i polític Just M. Casero (1946-1981). Per això ahir el seu fill, Roger Casero, va voler destacar la faceta d'escriptor que el seu pare tenia, sobretot com a cronista, d'entre les moltes «cares polièdriques» que tenia. I va remarcar que, tot i que com a escriptor «no va tenir l'oportunitat d'acabar la seva novel·la», aquest premi «permet als escriptors que puguin consolidar-se», a més de ser «una manera de mantenir viva» la seva figura.

«El senyor Clauss»

Tot i que en aquesta edició s'ha eliminat la figura del finalista, el jurat va fer una menció especial a l'obra que va acabar en segona posició, la novel·la «El senyor Clauss» de Marta Pasqual, de la qual en «recomana la seva publicació, atesa la qualitat literària de l'obra».