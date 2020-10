Guanyem, IPS i el PAS demanen una tarifa «progressiva» pel servei d'aigua

Guanyem Girona, Independents per Salt (IPS) i Poble Actiu Sarrià de Ter (PAS) demanen que el nou servei municipalitzat de l'aigua tingui una tarifació «més progressiva». Les tres formacions ho exposen en un comunicat, després d'haver participat en la primera Taula de l'Aigua des que es va aprovar la municipalització del servei a través de l'empresa pública Trargisa. Creuen que la proposta de tarifes presentada pel govern de Girona «manté un model injust» i aposten per «una reducció de la part fixa i un augment de la part variable» perquè «qui consumeixi més, pagui més». També proposen que es tingui en compte el nombre de persones que viuen a cada llar, així com un sistema de bonifcacions «per garantir «l'aigua per tothom».

Sumar altres municipis

La regidora de Guanyem Girona, Laia Pèlach, troba a faltar una «reflexió ecologista» en la proposta presentada, i a més, lamenta que no es contempli sumar altres ajuntaments veïns «que en ocasions han mostrat interès en municipalitzar l'aigua» al consorci. Pèlach ho veu com una «oportunitat perduda per exercir el lideratge de l'àrea urbana i cohesionar el territori».

D'altra banda, Marta Guillaumes, regidora d'Independents per Salt, assenyala que la proposta «obre molts interrogants», com per exemple «com es farà el trànsit del personal ni com es resoldran les duplicitats a les gerències».

El portaveu de Poble Actiu Sarri de Ter, Edgar Castellanos, planteja crear un «observatori de l'aigua» on la ciutadania participi al consell d'administració, i que estigui dotat amb recursos propis. Castellanos critica que s'estan trobant amb un procés «amb massa ombres», i es mostra preocupat «per la futura implicació ciutadana» en el servei.