El govern de Girona ha de retirar la pròrroga del servei de neteja en un ple esperpèntic

El ple de Girona, convocat d'urgència i extraordinari per aquest matí (09.30 hores), ha vist com a darrera hora es retirava el principal punt pel qual s'havien reunit telemàticament els regidors. Hi ha hagut un desgavell sobre la manera d'executar i comunicar aquesta retirada, després que el portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, advertís que no s'estava seguint el reglament que regula les sessions plenàries. La confusió ha estat tal que la sessió, esperpèntica, s'ha hagut de suspendre uns vint minuts perquè l'alcaldessa aclarís com actuar i quan s'havia de fer públic que es treia el punt del debat de l'ordre del dia.

S'havia de prorrogar el servei de neteja viària i recollida d'escombraries a l'empresa mixta Girona + Neta que FCC com a empresa de la part privada. El govern (JxCat i ERC) està en minoria i necessitva almenys una abstenció però cap formació volia donar suport a una nova pròrroga. Ja se n'havia fet una fa un any mentre es redactaven les condicions per convocar un nou concurs que ha de servir per escollir un nou soci per a l'empresa mixta. L'urgència de la convocatòria del ple es devia a que la pròrroga precisament acabava aquest mes d'octubre.

La retirada d'aquest punt de l'ordre del dia ha provocat queixes de tota l'oposició ja a l'inici del ple. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha assegurat que si no s'havia ni pogut portar el punt en un ple ordinari és perquè l'equip de govern "no ha sabut fer millor". La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha lamentat "les formes" del govern pero no informar-los prèviament de la decisió. "Han portat el ple de la pitjor manera possible", s'ha queixat. El cap de llista de Ciutadans (Cs), Daniel Pamplona ha acusat de "covardia" i de "falta de respecte" l'equip de govern per no voler debatre el ple.

Amb la retirada del punt de l'ordre del dia per manca de suport d'alguna formació de l'oposició, el contracte caduca precisament avui. El servei però, es mantindrà, mentre no es licita el nou concurs i s'escull una nova empresa. La diferència per no haver aprovat la pròrroga és que ara empresa podrà reclamar un augment de preus en determinats serveis, segons assegura l'equip de govern, perquè no podrà agafar-se en tot el que hi havia establert i regulat en el contracte i les seves pròrrogues.DespropòsitAbans d'acabar el ple però és quan ha saltat la polèmica i el despropòsit. El portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, ha alertat que la retirada del punt de l'ordre del dia no havia seguit la normativa que regula els plens. Al seu parer, si es retirava el punt s'havia de deure a l'interés en estudiar millor l'aspecte a votar o tenir un majoria especial i que no es feia per cap dels dos casos.

Madrenas i el secretari han iniciat un debat sobre si era cert i com s'havia de fer correctament. L'alcaldessa entenia que havia de treure el punt abans d'iniciar la sessió plenària, com havia fet, però el secretari li deia que havia de ser durant el ple però que podia manifestar-ho en aquell moment, perquè ja s'estava portant a terme la sessió. Madrenas ha decidit suspendre temporalment el ple per esbrinar com en sortir-se'n.

Vint minuts després, Madrenas ha reaparegur per dir que podia retirar el punt de l'ordre del dia, després de consultar-ho amb secretaria, que, per tant, així ho manifestava i que tenia potestat per no deixar intervenir l'oposició. Però tots els grups han demanat la paraula. Pamplona ha intentat interverir per activa i per passiva mentre l'alcaldessa li insistia en què no li donava la paraula.

El ple ha debatut altres temes de contractes en què l'oposició s'ha queixat de manca de negociació del govern si volia el suport de les forces de l'oposició.

Comunicat del govern

Un cop acabat el ple, l'equip de govern ha enviat un comunicat en relació al contracte del servei de neteja. En el document, el govern exposa que "s'ha mostrat sorprès" per la neegativa a prorrogar el contracte i lamenta que" la conseqüència de l'actitud de l'oposició serà que l'empresa pugui augmentar el preu del cost del servei de neteja a la ciutat". El text argumenta que "el motiu de la pròrroga era el de blindar el cost del servei, ja que la continuïtat de la neteja de la via pública i recollida de residus està garantida en aquests propers mesos mentre es treballa en el nou plec de clàusules per al futur contracte".

El regidor de Neteja i Medi Ambient, Eduard Berloso, ha dit que "és inaudit que l'oposició no hagi volgut aprovar una pròrroga que només volia evitar un augment del preu de la neteja de la via pública i la recollida d'escombraries, només per treure rèdit polític, i en uns moments de crisi per la pandèmia on la ciutadania reclama actitud responsable en la gestió dels diners públics, per això ho hem tret de l'ordre del dia del ple". Berloso ha volgut deixar clar que el servei es mantindrà, també amb les millores incorporades en els darrers mesos.

Respecte al nou contracte, els plecs es tindran a punt en els propers mesos, ja que, segons el govern "ara ha estat prioritari adaptar els canvis imprescindibles en la gestió del dia a dia de la neteja de la via pública i la recollida d'escombraries a causa de les necessitats de la pandèmia". Berloso ha aprofitat per criticar que els grups de l'oposició "estan obviant intencionadament que els ajuntaments estem en una situació molt complicada, prioritzant el manteniment dels serveis públics en un context molt difícil, i demanem de nou que siguin conscients del que estem vivint".

En els propers dies el govern aprovarà el manteniment del servei de neteja de la via pública i recollida d'escombraries a l'actual prestador, Girona + Neta, mentre es continuarà treballant en els plecs que hauran de definir el nou contracte de neteja per a la ciutat.



Comunicat del PSC

Una estona més tard, el PSC també ha fet el seu cvomunicat. La portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, ha lamentat "el desordre inèdit que ha viscut avui el Plenari de Girona". La regidora afirma que "això no ha succeït durant els més de quaranta anys de democràcia, mai. El Ple aturat, perquè es retira un punt de l'ordre del dia que, alhora, era el motiu principal per haver convocat el Ple". Ha rrecrdoat que "enmig del Ple, a més a més, s'ha de suspendre la sessió, perquè l'alcaldessa Marta Madrenas no sap si està en dret de treure un punt de l'ordre del dia en el mateix Plenari. Tot plegat, per intentar amagar que no aconsegueixen aprovar cap punt de l'ordre del dia, perquè hi ha una absència total de gestió del dia a dia i de voluntat d'acord".

Sobre la manca d'acord i de comunicació de l'equip de govern amb relació a la pròrroga de Girona + Neta, Sílvia Paneque ha dit, en nom de tot el grup municipal del PSC, que "lamentem les formes amb les quals s'ha portat aquesta urgència" ha explicat Paneque. La regidora socialista també ha volgut reiterar que s'ha retirat aquest punt per "manca de transparència i per una manca d'acord".

"Aquest fet evidencia, de nou, la debilitat i ineficàcia d'aquest equip de govern per arribar a acords i gestionar la ciutat" ha posat de relleu Paneque. Precisament el PSC va denunciar la setmana passada, i en altres ocasions, la manca de transparència en la gestió de Girona+Neta, on s'ha fet el 50% de la nova contractació a dit o també en la gestió de recursos humans, on l'empresa acumula més de 230.000 euros en sancions per vulneració de drets dels treballadors.

La regidora socialista ha recordat que "el govern Madrenas es va comprometre a tenir el plec de clàusules i fer el concurs durant el primer any de la pròrroga i que no ha estat capaç de fer allò que va anunciar fa un any. L'empresa ha patit diversos problemes per la falta de control de l'Ajuntament de Girona com els resultats negatius i la injecció de recursos econòmics, la manca de suport als treballadors i treballadores en els processos oberts contra l'empresa i als quals la justícia ha donat la raó o la nul·la gestió en l'afer de les contractacions a dit".