La Fira del Dibuix i la Pintura passarà al format digital

La 55a edició de la Fira del Dibuix i la Pintura de Girona es farà en format digital davant les noves restriccions del Govern per frenar la covid-19, una fórmula que han trobat els organitzadors per poder mantenir l'esdeveniment. Des d'avui, en una web s'exposen totes les obres dels 30 artistes que hi participen, on el públic pot contactar-los per conèixer més a fons les peces, així com adquirir l'obra. El canvi de format, d'altra banda, també permet allargar l'exposició fins al 6 de gener.

«Que es mantingui aquesta activitat és d'allò més important, ja que significa que el dinamisme de la ciutat no s'atura i que la cultura segueix», va explicar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a la presentació d'aquesta 55a edició.

Allà, el president de la Fundació Llibreria Les Voltes, Joan Matamala, va destacar que amb la pandèmia «el país s'està quedant sense espais d'exposició, ni d'interacció entre artistes i amants de la cultura», i que per això van impulsar la versió digital de la fira. Tenen «l'objectiu de seguir donant suport al col·lectiu d'artistes que porten molts anys de crisi i ara han vist agreujada la situació per la covid».