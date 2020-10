Guanyem s'oposa a una nova pròrroga al servei de neteja a Girona + Neta

El grup municipal Guanyem s'oposa a una nova pròrroga del servei de neteja de la via pública i de la recollida d'escombraries a l'empresa mixta Girona + Neta. La regidora cupaire Laia Pèlach apunta que «prorrogar per segon any seguit un servei que el mateix govern ha reconegut que és deficient ens sembla un exemple d'una gestió pèssima». La pròrroga del servei s'ha de debatre en el ple extraordinari convocat per avui al matí. L'Ajuntament encara està redactant el plec de clàusules i condicions del futur nou contracte ja que l'actual allargament acaba a finals d'aquest octubre.

Fa un any, l'Ajuntament ja va prorrogar aquest contracte per un any. En aquell moment, es va assenyalar que aquest temps «extra» serviria per acabar de redactar el plec de clàusules que regiran el pròxim concurs públic per tal d'escollir una nova empresa perquè formés part com a part privada de l'empresa mixta.

Laia Pèlach se'n fa creus que hores d'ara encara no hi hagi el nou document per fer el concurs i triar una nova empresa: «Sembla que en un any no s'ha fet res del que es va dir que es faria». Segons la representant de Guanyem considerada que «la sensació» és que «s'està prenent el pèl a la resta de grups municipals però sobretot a les veïnes i veïns de Girona, que són qui pateixen les mancances del servei». Per tot això, considera que no «té cap sentit que hi votem a favor tenint en compte que sempre hem demanat públicament que el contracte es treballi conjuntament i el govern no ha fet cap gest amb la resta de formacions».

El govern (JxCat i ERC) està en minoria i necessita que almenys una de les tres formacions de l'oposició s'abstingui per aprovar la pròrroga. El PSC i Ciutadans no s'han manifestat però, per exemple, els socialistes sempre s'han mostrat molt crítics amb aquestes pròrrogues i han denunciat diferents irregularitats a l'empresa.

En cas que l'equip de govern no obtingués l'aprovació al ple, podria haver d'anar encarregant els contractes a la mateixa empresa com a servei essencial i anar-li pagant les factures una a una fins que hi hagi nou concurs i nova empresa.