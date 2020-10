En el que va ser l'últim acte cultural -i de les activitats de Sant Narcís- a la ciutat de Girona per culpa de la covid, Doctor Prats, va fer vibrar l'Auditori amb estils com el pop, la cúmbia, el reggae, l'ska, el rock, l'electroswing o el dubstep. L'actuació va ser de les primeres en esgotar les reserves prèvies per accedir al recinte. En condicions normals, hauria estat un dels grans grups de barraques.