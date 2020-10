La reforma de la central del Molí en les oficines dels serveis econòmics va pel camí del pedregar

Una situació similar està passant a l'edifici de la central del Molí, a l'encrueuament entre els carrers Santa Clara i Perill amb unes obres que per primera vegada es van adjudicar el gener del 2016. Durant molts anys, les plantes superiors van estar en desús fins que el govern va decidir instal·lar-hi el centre cívic del Mercadal i el casal d'avis. El 8 de gener del 2016 l'Ajuntament va adjudicar les obres de rehabilitació de l'edifici a l'empresa Actia Iniciativas SL per 874.357,53 euros. Els treballs van començar l'1 de març i el 6 d'abril, l'empresa va informar que no podia seguir endavant. La mateixa societat va parar una desena de projectes a l'Estat. Els treballs van quedar aturats uns mesos i es va haver de desmuntar una grua pel perill que suposava. Amb la paràlisi del projecte i amb el rebuig generat pels teòrics benefactors, el casal d'avis es va acabar situant a la plaça Jordi de Sant Jordi i el centre cívic al Barri Vell. I es va pensar en convertir el Molí en els despatxos dels serveis econòmics i de recaptació de l'Ajuntament. A finals del 2017 es va adjudicar l'obra a Comsa Servei Facility Management per un milió d'euros.

Però el ritme de treball mai va ser l'adequat, es van haver de prorrogar els terminis i es van trobar restes medievals de l'antic rec Comtal i del Molí de Baix. El govern va iniciar, a principis del 2020, el procés per resoldre el contracte.

Aquest procés ha de servir per determinar danys i perjudicis per deixar una obra a mig fer i no es preveu que es pugui tornar a licitar l'obra fins passat l'estiu de l'any vinent perquè s'ha de redactar un nou projecte per les obres pendents. A més, s'ha demanat a la comissió assessora de la Generalitat que idictamini si està actuant correctament.