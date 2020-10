El Bisbe de Girona apel·la a la força de la fe en temps de Covid

La Basílica de Sant Fèlix de Girona ha acollit aquest matí una missa atípica de Sant Narcís amb només 150 persones a l'interior de l'edifici religiós - que havien reservat entrada a la Casa Carles- i amb tots els presents amb mascareta.

El Bisbe Francesc Pardo se l'ha tret per llegir l'homilia, que, òbviament, ha tingut referències a la pandèmia i a la força de la fe en temps de la Covid. Després de la lectura de la carta de Sant Joan, ha recordat que "la nostra fe és la victòria que ha vençut el món". "Avui precisament celebrem la memòria de sant Narcís, el nostre patró, un home de fe, que com a màrtir i com a testimoni va vèncer també el món", ha dit tot recordant que la paraula "món" fa referència a "tot allò que és contrari a Déu".

"Estem colpejats des de fa mesos per l'epidèmia de la COVID-19. No hem pogut gaudir de molts actes, ni tan sols els de les nostres fires. Patim una crisi econòmica que deixa sense recursos moltes famílies. Portem ferides obertes pel sofriment i la deshumanització que experimentem. Vivim amb temor al contagi, enyorats de la normalitat de les relacions socials, preocupats per la situació política i alhora, potser, dubtant sobre Déu i el seu amor", ha expressat el Bisbe.

Francesc Pardo s'ha preguntat: "És bo, doncs, preguntar-nos de nou: quina és la nostra fe?", per tot seguit exposar un seguit de qüestions com "quina és la fe a què ens convida Jesucrist", "quina és la fe per la qual varen morir sant Narcís, sant Feliu i tants testimonis de Jesús al llarg dels segles" o "quina és la fe que, com a Església, ens hem d'ajudar a viure", entre d'altres. També "quina és la fe que volem oferir per humanitzar la nostra societat" o "quin és el projecte de Jesús per a tots nosaltres avui". La Salut no és només pastilles i tractaments mèdics pel psiquisme, sinó allò que Déu ens ofereix de manera gratuïta", ha concretat.



A continuació ha explicat que el projecte de Jesús de Natzaret "és el projecte cristià", un projecte que ha relatat que "es nodreix de la paraula de Déu" i que és "un projecte de salvació i de salut plena", d'amor als altres, que confereix "sentit a la vida humana" i que és "viu i s'encarna en la història humana". "El projecte cristià vincula la fe i l'esperança amb l'amor". "El gran do del cristianisme no és només fer memòria de Jesucrist, sinó actualitzar la seva presència i els seus dons, sobretot quan –com ara– celebrem l'Eucaristia", ha conclòs, davant de l'alcaldessa, Marta Madrenas; el delegat del Govern, Pere Vila; el subdelegat del Govern, Albert Bramon; el president de la Diputació, Miquel Noguer; així com regidors de l'Ajuntament, diputats a la Diputació i al Parlament, al Congrés, i comandaments dels cossos de seguretat i serveis, a més de voluntaris de Protecció Civil, encarregats de controlar els compliment de tota la normativa de seguretat i salut per protegir del Covid als presents.

Per cert, que el Bisbe ha volgut advertir els polítics també que no confonguin els rèdits electorals amb la democràcia. "La vocació política sempre ha de ser al servei de les persones i del bé comú. La responsabilitat política s'ha d'exercir amb responsabilitat, humilitat i conviccions ètiques", ha remarcat. Pardo ha recordat que la finalitat no pot ser "pensar en les properes eleccions" i demana als polítics que "serveixin" als ciutadans.



Sense relíquia

Per finalitzar la celebració, s'ha venerat Sant Narcís i s'ha desfilat fins al sepulcre, ordenadament. Primer les autoritats eclesiàstiques i polítiques i a continuació la resta de feligresos. S'havia de guardar una distància de dos metres entre cada persona i s'hi anava accedint per ordre, segons la col·locació a la basílica. Davant del sepulcre no hi ha la relíquia perquè no es pot besar, i només s'ha pogut fer una reverència i recollir el cotó beneït.