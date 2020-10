Una vintena de persones sense sostre ja usa el Palau de Fires pel toc de queda

Una vintena de sensesostre de Girona -l'espai en pot acollir fins a 60- ja passen el toc de queda al recurs habilitat per l'Ajuntament al Palau de Fires. De moment se'ls dona brou calent a la nit i esmorzar i, en breu, se serviran dinars. En cas que algun indigent presenti simptomatologia, l'espai també disposa d'una zona d'aïllament. A les vuit del vespre, l'hora en què s'obren les portes del primer pis del Palau de Fires, ja hi ha alguns sensellar que s'esperen a fora. Abans d'entrar, se'ls registra el nom, se'ls pren la temperatura i també se'ls dona gel hidroalcohòlic.Després, unes voluntàries de la Creu Roja els donen llençols i mantes i els acompanyen fins a algun de la seixantena de llits que hi ha a banda i banda. També, en espera que se serveixin àpats, se'ls dona una tassa de brou calent i una mica de menjar (com per exemple, magdalenes).