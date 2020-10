Unes 300 persones es concentren a Girona contra l'operatiu de la Guàrdia Civil

Unes 300 persones s'han concentrat a la plaça U d'octubre de Girona per rebutjar l'operatiu desplegat per la Guàrdia Civil contra l'entorn de Puigdemont. Girona Vota ha convocat la mobilització per denunciar un "nou atac de la justícia espanyola" contra l'independentisme i per donar suport a l'empresari, escriptor i activista gironí detingut aquest matí, Josep Campmajó, que al migdia ha quedat en llibertat, tot i que no ha participat en la concentració. Membres de Girona Vota han llegit el manifest que critica que "l'estat espanyol, un dia més, demostra que només és capaç d'abordar el conflicte polític amb Catalunya amb operacions policials i amb la repressió" i han recordat els diferents "casos de repressió" que han afectat la demarcació.