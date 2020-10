envolguda Marta Madrenas,

Som un grup d'hostalers de la ciutat de Girona i els darrers esdeveniments ens han dut a la porta del col·lapse i possible tancament dels nostres negocis...

Les decisions que es prenen dins dels despatxos no sempre corresponen a la realitat del carrer, nosaltres som el carrer i els que obrim les persianes cada dia i una part important de la vida d'aquesta ciutat, i que ara mateix no se'ns té en compte, ni amb decisions ni amb ajuts.

El principal motiu de l'escrit és la necessitat ara ja amb caràcter d'urgència d'una reunió amb l'Ajuntament de Girona concretament amb vostè per poder presentar una sèrie de propostes que tot seguit li avancem:

- Quedar exempts de totes les taxes municipals d'aquest exercici tal com han fet altres capitals catalanes.

- Ajut directe als autònoms més afectats per la pandèmia. Quan parlem d'ajut directe volem dir la injecció de líquid per poder afrontar despeses que no hauríem d'estar pagant amb el negoci tancat.

- Ara ja decretat el «toc de queda», deixar-nos obrir els locals amb totes les mesures de seguretat que havíem implantat, ja que s'ha pogut demostrar que els contagis no es produïen dintre dels mateixos.

- Un punt important és que voldríem saber com aniran destinats els 400.000 euros que vostè va prometre a l'inici de la pandèmia el mes de març. Hem trucat a l'Ajuntament i ens han dit que no hi ha res respecte al que vostè va anunciar a la ciutadania.

- Crear una web de l'Ajuntament amb tots els locals que fem menjar per emportar i facilitar una aplicació als ciutadans.

- El Barri Vell en aquests moments fa por, a les 10 de la nit ja no hi ha ningú i amb l'especulació creada aquests darrers anys amb la vivenda tot són pisos turístics, ara mateix sense turistes. Ens agradaria poder sentir-nos segurs, amb més vigilància per part de l'Ajuntament.

- Crear col·laboracions entre Ajuntament, comerç i hostaleria com per exemple repartir bons de 25 euros als ciutadans per poder consumir o gastar a la ciutat.

Totes aquestes mesures i moltes més que es poden posar sobre la taula ens agradaria poder compartir-les amb vostè. La situació comença a ser bastant greu i no crec que aguantem gaire més.

Per el bé de tots creiem que seria adient prendre decisions conjuntes entre els polítics i la gent del carrer. La política s'ha d'acostar a la ciutadania de peu ara mateix. Si no és així, no crec que ens en sortim.

Agraïriem resposta a tan urgent petició,

Salutacions.

*Article signat per: Maguey Cuina Mexicana, La Llosa, El Carrito, Copihue, La Vedette, La Poma, Creperie Bretonne, Volver, Krokers, Somiatruites, SanBo, Estrella de mar, Zampanzar, Arròs i Peix, Context, Xantar, Que lío