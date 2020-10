Girona habilita el Palau de Fires per oferir uns 60 llits a persones sensesostre

L'Ajuntament de Girona ha habilitat el Palau de Fires per oferir uns 60 llits a persones sensesostre. El consistori ha activat aquest dilluns el pla de fred, destinat als sensellar. Segons ha explicat l'alcaldessa, Marta Madrenas, feia dies que l'equip de govern treballava per tenir-ho "tot a punt" però l'entrada en vigor del confinament nocturn n'ha accelerat la posada en marxa. El Palau de Fires supleix l'equipament de l'antiga UNED, on l'any passat hi havia instal·lades lliteres perquè persones en situació de vulnerabilitat hi passessin la nit. Madrenas ha remarcat que la UNED no permetia garantir les mesures de distància i de seguretat per evitar la propagació del virus. "El Palau de Fires era el lloc idoni", ha afegit l'alcaldessa.

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa aquest dilluns el pla de fred de la ciutat per les persones sense sostre després de l'entrada en vigor del toc de queda. Aquest any, han habilitat el Palau de Fires de Girona, ja que les dimensions de l'equipament de la UNED no permetia garantir les mesures contra la Covid-19.

"Està tot perfectament organitzat i feia dies que treballàvem per tenir-ho tot a punt. En aquest espai s'acolliran les persones sensesostre que des dels serveis socials tenim detectades a la nostra ciutat", ha explicat l'alcaldessa. L'any passat, a la UNED va atendre un màxim de 52 persones i al Palau de Fires preveuen "ampliar una mica l'aforament" i arribar a la seixantena.

Són places d'allotjament nocturn per a persones que dormen al carrer. Està previst que avui mateix hi vagin a dormir unes 25 persones. L'horari d'obertura serà entre les vuit i les nou del vespre i l'accés es farà de manera esglaonada i seguint mesures contra la propagació de virus, com ara la presa de temperatura a l'entrada. Els usuaris soparan allà mateix.

A les nou del matí, després d'esmorzar, l'espai es tancarà i reobrirà de nou al migdia quan les persones sensellar podran anar a dutxar-se i a dinar entre la una i les quatre. Enguany, han incorporat el servei de menjador social per així reduir el nombre de persones que van a La Sopa.

Madrenas ha concretat que, amb aquesta seixantena de places ampliable fins a la setantena, podran donar resposta "a les necessitats de la ciutat". I, en aquest sentit, ha recalcat que també comprovaran la procedència dels usuaris per comprovar que no s'estigui produint "cert efecte crida" de persones sensellar de poblacions veïnes.

Durant la primera onada de la pandèmia, l'ajuntament va habilitar el pavelló de Palau per als sensellar. L'alcaldessa ha detallat que en aquesta segona onada han volgut preservar l'activitat esportiva que s'hi fa. Això, sumat a que no es podran programar fires a curt o mitjà termini, ha fet que l'equip de govern consideri que el Palau de Fires és l'espai "idoni".

L'Ajuntament de Girona ha adaptat els serveis i les activitats al confinament nocturn decretat per contenir els brots de Covid-19. Els equipaments municipals, com els pavellons i els centres cívics, cessaran l'activitat a les nou del vespre. Això ha obligat a redistribuir els entrenaments previstos més enllà d'aquesta hora en horari diürn de cap de setmana, si els equips afectats ho demanen. També han hagut de reorganitzar les activitats dels equipaments dels barris.

En relació als actes culturals, acabaran a les deu de la nit. La mesura no afecta al desenvolupament dels concerts programats per Sant Narcís, ja que les actuacions començaran a dos quarts de nou del vespre.

"Ens assegurarem que totes les activitats culturals finalitzin a les deu de la nit perquè la gent tingui marge per tornar a casa seva. Les activitats esportives també ens preocupaven molt perquè durant les últimes hores de la jornada són els joves o els adults els que utilitzen aquests espais i, per tant, no podíem tancar els pavellons a una hora i que aquest col·lectiu fos sempre el damnificat. En aquest sentit, des d'Esports estan reorganitzant els horaris perquè tots els grups puguin seguir gaudint de l'esport", ha exposat Madrenas.

Els establiments de restauració romanen tancats però poden oferir servei a domicili o per emportar. L'ajuntament ha reunit en la pàgina web girona.cat/turisme/restauracio tots els restaurants, bars i cafeteries que ofereixen aquests serveis. També recomanen descarregar-se l'aplicació lacompra per poder fer compres online als comerços de proximitat de la ciutat.

El transport públic es manté en els seus horaris i freqüències habituals aplicant un sistema de desinfecció per complir amb les mesures sanitàries.