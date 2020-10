L'escriptor i periodista Josep Maria Fonalleras va presentar ahir al matí el conte «L'Afra, en Narcís i els gegants», amb la Fal·lera Gironina. El conte té il·lustracions d'Infraganti. A continuació es va interpretar la cançó «Dansa per als gegants», de Joaquim Pla i Dalmau, per Laura Ruhí. L'acte forma part del programa d'activitats de Sant Narcís que substitueix les Fires i es va poder seguir en directe per TV Girona i per la pàgina web de l'Ajuntament.