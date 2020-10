Reparen el vidre de l'ascensor de les Pedreres i Vista Alegre

L'empresa encarregada del manteniment de l'ascensor que uneix els barris de les Pedreres i Carme-Vista Alegre de Girona ha arreglat aquesta setmana el vidre de la instal·lació que hi ha al passatge dels Picapedrers. Diari de Girona havia denunciat la setmana anterior que el vidre feia mesos que estava trencat. En ocasions anteriors, els actes vandàlics van deixar l'aparell fora de funcionament durant diversos mesos, fet que va provocar protestes entre les famílies de l'escola Annexa - Joan Puigbert. L'ascensor es va posar en funcionament el 25 d'octubre del 2016.

Des de l'Ajuntament han apuntat que els problemes recurrents de l'ascensor de Picapedrers són «deguts al vandalisme que pateix aquest aparell de manera continuada». Segons fonts municipals, en l'últim any i mig s'han hagut de canviar les portes tres vegades, perquè no només cal canviar el vidre, sinó tot el conjunt de fulles. De fet, lamenten que «cada cop» que munten «les portes noves al cap de pocs dies o setmanes els vidres tornen a tenir impactes que, amb el pas del temps, acaben per esquerdar-los» .