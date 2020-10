Vídeo: Baralla destral en mà al Barri Vell de Girona

Veïns del Barri Vell de Girona denuncien que els carrers propers al centre d'acollida La Sopa s'han deteriorat molt en els últims temps. Denuncien "batalles campals", brutícia (orins i excrements humans a la via pública), i la presència de vidres trencats. L'últim incident es va registrar ahir al vespre. Una baralla en la qual una persona branda una destral. El vídeo que acompanya aquesta informació va circular com la pólvora ahir al vespre entre el veïnat. Una veïna el va compartir a Twitter, on denunciava la situació, que atribueix a la massificació de La Sopa, i instava l'alcaldessa a "a buscar solucions reals per al bon veïnatge", perquè entenia que la situació actual és "insostenible". "Els usuaris es mereixen un tracte millor i les veïnes ens mereixem un barri habitable i amb respecte entre totes", afegia Laia Claret.



L'ajuntament, a la mateixa xarxa social, va respondre que una patrulla de la Policia Municipal va acudir amb pocs minuts a la zona i que havien detingut una persona.



Una explicació, molt similar a la que minuts abans havia donat el perfil de Twitter de JxCat (que després va esborrar) que no va tranquil·litzar els veïns, que van advertir que minuts abans de la baralla una patrulla de la policia ja va estar parlant amb els implicats i que van acabar marxant.





Bona nit. De seguida que han avisat a @pmgirona, la patrulla més propera s'ha desplaçat fins al lloc de la baralla. En pocs minuts hem localitzat a la persona, i ara mateix està detingut. Gràcies per la col·laboració ciutadana! ? — Ajuntament de Girona (@girona_cat) October 21, 2020

"Els veïns i veïnes del barri sabem la solució és complicada, però només amb paraules no anem enlloc! La Sopa no acaba en els límits de l'edifici, com vostès estan fent veure. Gestionar l'equipament vol dir també tenir en compte tot el que passa al voltant", afegia Claret.Altres veïns del barri, en comentaris a Twitter, expressaven el deteriorament del barri en els últims temps.Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell advertien que, "donada la gravetat dels últims casos, caldria replantejar protocols de seguretat" a la zona i instaven l'ajuntament a actuar per posar-hi solució.