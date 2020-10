L'institut Vallvera de Salt és el centre amb més grups aïllats de Catalunya

El nombre de grups escolars aïllats a la demarcació de Girona segueix en augment i ahir es van registrar 45 noves classes afectades més que el dia anterior. En total ja n'hi ha 272 repartides en 135 escoles i l'institut Vallvera de Salt, amb 21 grups afectats, se situa com el centre amb major incidència de Catalunya. Des de l'Ajuntament de Salt i el centre educatiu ho atribueixen als cribratges massius que es fan en totes les escoles del municipi i que, per tant, permeten una major detecció dels asimptomàtics. El dilluns vinent la majoria dels alumnes del Vallvera que estan confinats ja podrà tornar a les aules.

En només un dia el centre ha quasi ha doblat el nombre de grups aïllats, passant de 12 a 21. Aquest salt és atribuïble a un retard a l'hora de comunicar a través de l'aplicació Traçacovid les classes tancades del centre i per aquest motiu, en tan sols 24 hores, se'n poden arribar a sumar nou de cop. Fonts del centre expliquen que a principis de la setmana que ve la majoria dels alumnes ja tornaran a classe i que només quedaran pendents cinc classes, que es reincorporaran progressivament entre dimarts vinent i el dilluns 2 de novembre. Precisament això evidencia que gran part de les classes afectades es corresponen a dies anteriors. Hi ha 337 persones confinades per 8 positius en els últims deu dies. Al centre s'han fet un total de 1.200 proves PCR, entre alumnes, professors i personal i des de l'institut destaquen que la incidència de positius és del 3%.

L'afectació també ha augmentat en d'altres centres de Salt, com és el cas de l'escola Gegant del Rec, que segons les darreres dades d'Educació té 11 grups escolars tancats, 195 persones confinades i 6 positius en els últims deu dies.

Des de l'Ajuntament, el regidor d'Ensenyament de Salt, Fermí Cunill, recorda que Salut ha impulsat cribratges a totes les escoles del municipi i que ja s'han completat les proves en quatre dels quinze centres (8 escoles públiques, 4 concertades i 3 IES). «Com més cribratges fem, més casos poden sortir i més grups es confinen», remarca Cunill.

Moltes d'aquestes famílies es troben amb dificultats per seguir les classes telemàticament des de casa degut a la seva situació socioeconòmica. Una realitat que posen de manifest tant des del Vallvera com des de l'Ajuntament, que s'encarrega de complementar les necessitats de l'escola amb material de suport.

Amb l'augment de grups confinats també ho fa el nombre de persones en quarantena, que el global de la demarcació puja a 6.232 (5.962 són alumes i 270 professors) i 731 positius per PCR.



Els grups pugen a Catalunya

En el global de Catalunya, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 2.399, 271 més que els declarats dijous, segons dades del Departament d'Educació. És el 3,33% del total. Hi ha 58.053 persones confinades, 6.952 més que el balanç anterior. En els darrers 10 dies s'han confirmat 4.387 positius. Els positius acumulats declarats són 11.079, 741 més que en el balanç anterior i no hi ha cap centre tancat a Catalunya.

Davant de l'evolució dels contagis en escoles, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va assegurar que les escoles «estaran obertes sempre» en tant que són «un motor econòmic, social i emocional» i només finalitzaran l'activitat lectiva presencial «quan la societat ho faci». No obstant això, Bargalló va deixar a l'aire si les classes en l'etapa d'educació postobligatòria passaran a ser telemàtiques en funció de l'evolució del virus.