reserva prèvia S'han retirat un 65% d'entrades per als actes culturals i familiars

? L'Ajuntament de Girona va obrir ahir, a la seva pàgina web, l'apartat per reservar entrades per a les activitats de Sant Narcís. En tancar aquesta edició, s'havien retirat 2.467 entrades de les aproximadament 3.800 que s'havien posat a disposició per tots els esdeveniments.

Pel que fa als concerts de l'Auditori, les entrades per Doctor Prats i Ciudad Jara es van exhauirir ahir mateix. Pel que fa als balls de la imatgeria festiva quedaven una cinquantena d'entrades disponibles. Les entrades per quasi totes les funcions de caire familiar es van esgotar ahir. Encara queden entrades per alguns concerts com ara per a les audicions de sardanes, les havaneres amb el Grup Terra Endins, Joan Garriga i Ana Tijoux, i algun de familiar.