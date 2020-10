El blanenc Ángel Adrián Gerlach guanya el concurs de models de l'Espai Gironès

Ángel Adrián Gerlach Cubilla, de 16 anys i veí de Blanes, ha guanyat el concurs de models de la Setmana de la Moda de l'Espai Gironès. El premi és un contracte de representació amb l'agència Towanda Models i un book de fotografies del fotògraf Sergi Jasanada, que es podrà difondre a les agències de moda; un cap de setmana d'allotjament al Royal Passeig de Gràcia, amb dues nits d'estada per a dues persones i esmorzar inclòs a l'habitació); i un sopar per a dues persones al restaurant MariscCo Còrsega. El jurat ha estat format per Towanda Models i Concept Agency, que ha seleccionat per mitjà de tres càstings presencials a 10 semifinalistes, i al guanyador en un concurs final. El guanyador va ser escollit pels usuaris a l'Instagram de @espaigirones

Prop de 300 persones s'han inscrit als càstings dins la Fashion Espai, que ha acostat un cop més als visitants les darreres tendències de la temporada de moda de tardor i hivern. Les persones inscrites han participat en un sorteig de 250 euros en compres als establiments de l'Espai Gironès. Aquest any les desfilades a càrrec de models professionals de la prestigiosa agència Towanda Models s'han dut a terme en un format digital amb sortejos de fins a 1.000 euros en compres per als clients del centre comercial que s'han apuntat d'espectadors.

L'aposta per la moda i per donar oportunitats als joves que volen obrir camí en aquest sector s'ha mantingut ferma a l'Espai Gironès, en aquesta edició en un format adaptat a les mesures de seguretat en el context de la Covid-19.

L'Espai Gironès va reobrir el 2 de juny amb les màximes garanties d'higiene i seguretat i que ha estat certificat amb aquesta garantia de màxima seguretat. Fins ara hi hagut una afluència constant de compradors i s'han respectat totes les mesures obligades, d'ús de mascareta, límits d'aforament i les mesures establertes perquè la compra sigui segura i a la vegada agradable i satisfactòria. Al centre comercial hi treballen unes 800 persones.