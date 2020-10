Baralla al Barri Vell de Girona a cops de destral

Baralla amb una destral en mà a ple carrer al Barri Vell de Girona. Va produir-se aquest dimecres al vespre i va provocar la indignació dels veïns d'aquesta zona. L'enfrontament va produir-se a prop de la Sopa i va tenir com a protagonistes dos joves. Uns veïns de la zona ho van enregistrar i les imatges s'han fet virals.

La baralla va pujar de tot entre els dos joves -també hi ha havia un tercer que la intentava frenar- i en les imatges es veu com un dels implicats llança una ampolla de vidre a terra i immeditament, treu una destral. Amb l'arma blanca en mà va començar a amenaçar a l'altre i fins i tot li va donar un cop. Finalment, el so de les sirenes van fer que la baralla es desfés. La Policia Municipal va detenir el presumpte agressor pocs minuts després. Un jove que compta amb 21 antecedents. Un multireincident acusat d'un delicte d'amenaces. La víctima no va resultar ferida.

Es dona el cas que el presumpte agressor havia acudit algunes vegades al menjador de la Sopa, però no hi dormia. Pel que fa al motiu de la baralla, no ha transcendit. Els Mossos també van acudir a l'incident i es van fer càrrec del detingut i del cas. La víctima, per la seva banda, no ha presentat denúncia pels fets.



Col·laboració ciutadana

La col·laboració ciutadana va ser clau per acabar amb l'enfrontament. Van donar l'alerta i una patrulla de la Policia Municipal que estava a prop va poder arribar a lloc en minuts i va detenir l'agressor. Fonts municipals asseguren que a prop de la Sopa i en general al Barri Vell hi ha especial vigilància. Afirmen que la policia està amatent a qualsevol conflicte que hi pugui haver al voltant. Alhora destaquen que no són habituals fets com els de dimecres i que no hi ha un increment de fets delictius a la zona.

Sobre la gent que fa ús de l'equipament de la Sopa i com el presumpte agressor hi podia haver accedit, fonts municipals subratllen que no es controlen els antecedents de les persones que hi accedeixen, perquè això és un tema policial. Recorden que els serveis bàsics com el de menjador es donen en aquests casos de gent que no entra dins dels circuits estàndards, com seria el cas del jove.

El vídeo de l'enfrontament de dimecres va circular per WhatsApp però també a les xarxes socials i molts veïns de la zona van posar el crit al cel i també una d'ells deia que es viu una situació «insostenible» al barri.



Veïns del barri, en alerta

Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell adverteixen que la gestió de la Sopa és complexa i que vetllen perquè institucions, entitats ONG puguin treballar «sobre el terreny per millorar la qualitat de vida de tots els residents, especialment els més vulnerables. Però denuncien que s'han registrat «diversos aldarulls molt greus» al barri. Consideren que la policia és conscient del que passa en aquest punt i a la resta de la ciutat. Tanmateix, afirmen que fets com els de dimecres han de fer «revisar protocols de seguretat pública de la ciutat, especialment amb la mancança d'agents». Finalment diuen que no poden tolerar que es faci «apologia del racisme i la xenofòbia» amb els fets.