Sarrià farà pagar a un veí la retirada de brossa que va abocar

Les deixalles que va abocar el veí i que no vol retirar. aj. de sarrià

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha decidit sancionar un veí de la vila per abocar residus a la via pública i negar-se a retirar-los quan se li va requerir. Des del consistori sarrianenc es va de detectar que aquesta persona en concret va llençar gran quantitat de brossa en un lateral d'un camí. Quan se'l va convidar a retirar tot el que havia abocat, s'hi hauria negat i va deixar-ho tot per terra.

Degut a la posició d'aquesta persona, l'Ajuntament de Sarrià de Ter ha decidit executar la retirada de tota la brossa però el cost dels treballs per fer-ho el repercutirà al veí perquè sigui aquest el qui finalment pagui. La manera per obtenir els diners d'aquest individu és carregant-li les despeses a la taxa de les escombraries o en algun altre impost.

La quantitat encara està per definir perquè, segons ha explicat l'alcalde de la vila, Narcís Fajula, l'aplicació de la sanció està en el procés de notificació i per tant encara no se sap quants diners haurà de pagar.