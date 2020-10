La falta d'estoc de contenidors impedeix que Sarrià pugui reposar els que es van cremar

Sarrià de Ter no pot reposar dos dels contenidors que van ser cremats fa unes setmanes a causa de la falta d'estoc. Fins a tres contenidors van ser cremats la matinada del 28 de setembre, coincidint amb altres cremes en diversos punts de Girona i rodalia.

Des de l'Ajuntament s'estan trobant amb dificultats per trobar dos contenidors de reciclatge de vidre, que són els que falten per substituir al barri de la Rasa i al carrer Firal. Segons explica l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, l'empresa proveïdora se n'ha quedat sense estoc. Buscant alternatives, també van intentar trobar-ne de segona mà, però sense èxit. Creuen que la falta d'existències pot explicar-se pels més de quaranta contenidors que es van cremar en municipis gironins aquella matinada, fet que va augmentar-ne la demanda a la zona. El tercer contenidor cremat en aquest municipi va poder ser substituït amb més rapidesa perquè en tenien en estoc. D'altra banda, Fajula també va explicar que avui repararan l'asfalt d'una zona on va quedar malmès a causa de la mateixa crema de contenidors.

Ara des del consistori estan a l'espera que, tan bon punt l'empresa en torni a tenir, els avisin per col·locar-los tan aviat com es pugui. Tot i això, l'alcalde aclareix que aquests dos punts tenen a molt poca distància altres llocs on sí que hi ha contenidors verds.



Una despesa que es volia evitar

L'alcalde de Sarrià posa de manifest que des del Consell Comarcal del Gironès tenen previst passar al sistema porta a porta l'any que ve per gestionar els residus de tots els municipis del Gironès «en bloc», exceptuant Girona i Salt, que parteixen d'unes situacions diferenciades. Amb el nou sistema, es preveu que s'eliminin tots els contenidors de la via pública.

Per aquest motiu, Fajula explica que ara «érem reticents a fer compres de contenidors». Malgrat això, com que la pandèmia de coronavirus ha endarrerit el canvi en la gestió dels residus -que havia de posar-se en marxa el proper gener i ara no està previst fins al setembre-, Fajula lamenta que hauran de fer front a aquest cost imprevist. Un cost que, per cada unitat, pot ascendir fins a uns 800 euros.