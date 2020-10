Tres lladres roben i amenacen un home de 95 anys a casa seva

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència i intimidació que es va produir durant el cap de setmana a Salt. Tres encaputxats van irrompre de nit en un domicili on viu un home de 95 anys i, després d'intimidar-lo, se'n van emportar el botí desitjat: diners. La policia té oberta una investigació i de moment no s'han detingut els implicats. Pel modus operandi, els investigadors consideren que no es tractaria d'un robatori amb intencionalitat d'assalt violent sinó que els lladres van trobar-se amb la víctima a la casa.

El robatori va tenir lloc pels volts de quarts de sis de la matinada del dissabte a diumenge en un habitatge del carrer de la Unió de Salt, a ple centre de la població. Els lladres van entrar per la porta principal i van trobar-se amb el propietari, que viu sol, a qui van despertar. El sobresalt de l'home de 95 anys va anar acompanyat d'amenaces i intimidació per part dels tres lladres, que anaven tapats de la cara per no ser reconeguts. Li van demanar que els digués on tenia els diners i, mentrestant, el retenien amb ells. Els delinqüents van remoure tota la casa, van remenar els calaixos i armaris. Finalment, van sostreure diners -no ha trnascendit la quantitat- i van fugir. La víctima no va quedar ferida ni tampoc va necessitar atenció mèdica.

Una veïna és qui va alertar dels fets pels volts de dos quarts de sis de la matinada al telèfon d'emergències 112 per informar del que acabava de patir el seu veí. Els Mossos després es van desplaçar a lloc i han obert una investigació.