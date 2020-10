Sorteig d'entrades per la Sala La Planeta

Per participar al sorteig, primer de tot cal estar registrat a la web de Diari de Girona.

Tria funció i entraràs en el sorteig d'una entrada doble. En sortegem una per cada funció de «Veus que no veus», clown en femení de la Companyia Pepa Plana, dins la XXX Proposta de Teatre Independent.

Volen ser vistes i escoltades. Dues pallasses: una Augusta i una Carablanca.Veus que no veus presenta la versió femenina de les anomenades "entrades clàssiques". Com canvien i quin significat prenen quan les juguen dues pallasses en comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies haguessin pogut fer de pallasses? Es tracta de riure, sí, però no només d'això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar. La Pepa Plana i la Noël Olivé reivindiquen el clown en femení al món del teatre, i aquest cop ho fan amb Veus que no veus, Premi Zirkòlika 2019 al millor espectacle per a adults. Recomanat a partir de 8 anys.