El PSC de Girona critica que el govern de Madrenas no hagi aprovat les ordenances

El grup municipal socialista de Girona ha criticat que el govern municipal no «hagi estat capaç» d'aprovar les ordenances fiscals. La portaveu del PSC a la ciutat, Sílvia Paneque, afirma que no fer-ho «és actuar com si la crisi de la covid-19 no hagués succeït», segons explica en un comunicat. Paneque defensa que «les ordenances havien de ser el primer acord de la ciutat per adaptar-nos bé a la situació de crisi actual i no tinc constància ni tan sols que s'hagi intentat», tot afegint que «Girona hauria de tenir aquest any ordenances més que mai».

El comunicat socialista arriba l'endemà que el govern municipal anunciés la pròrroga de les ordenances fiscals, mantenint així les mateixes taxes i impostos municipals del 2020 per al proper 2021 sense haver de portar-ho al ple per debatre-ho i votar-ho.

La portaveu del PSC insisteix a la nota que les ordenances haurien d'estar «actualitzades a temps de pandèmia», i lamenta que «no s'hagin facilitat pagaments, fraccionaments, ajornaments sense interessos ni s'hagi congelat embargaments al teixit econòmic en dificultats a Girona». També considera que «es podria haver buscat equilibrar aquestes balances amb una taxa dura per a pisos buits a gran tenidors».

Paneque creu que hi ha barris on hi ha «poca salubritat, amb pisos que tenen una ocupació excessiva», un fet que «a més de crear problemes permanents, té conseqüències negatives per a l'expansió del coronavirus».

La portaveu alerta que «no aprovar ordenances és greu per a la ciutat i tindrà noves conseqüències negatives per a tots i totes». En aquesta línia, el grup socialista posa de manifest que, en el context actual, «mantenir les ordenances necessàriament significarà assumir menys ingressos i, per tant, previsiblement s'hauran de reduir serveis». Per tot plegat, Sílvia Paneque apunta que «l'alcaldessa Marta Madrenas és qui té la responsabilitat d'aprovar ordenances i no pot amagar-ho ni darrera l'Estat, ni situant el punt fort a pressupostos, ni darrere d'un pacte».

El grup municipal considera que en les ordenances «ha succeït el mateix que passa en la majoria de departaments municipals», la «inacció». A més, Paneque considera que «no s'han congelat ordenances per cap altre motiu que la incapacitat de Marta Madrenas per trobar la majoria suficient per fer-ho bé». Un fet que la socialista percep com «la primera demostració que l'acord de govern entre JxCat i ERC és injustificable: no té majoria, suma debilitats i no aporta governabilitat a Girona».

«L'any anterior, el govern de Marta Madrenas va tenir diferents acords amb Guanyem. Ara, aquesta majoria s'ha canviat per un acord amb ERC que és incapaç d'aprovar ordenances», manifesta la portaveu socialista a través del comunicat. I critica: «Quin serà el paper d'un grup d'esquerres en un ajuntament si no pot ni tenir petjada ara en ordenances i d'aquí uns dies a pressupostos? No hauria estat més adequat, o construir un govern en majoria, o tenir cura dels acords arribats amb l'oposició per mantenir-los?».