L'hospital Santa Caterina restringeix a una hora diària les visites a pacients

L'hospital Santa Caterina de Salt ha restringit les visites a pacients davant l'augment de casos de coronavirus. En hospitalització convencional, es passa de les dues hores que hi havia fins ara a una. Serà a la franja compresa entre dos quarts de dotze i dos quarts d'una del migdia, per fer-ho coincidir al màxim amb les visites de metges. A més, no es permet la rotació d'acompanyants; és a dir, que sempre haurà de ser la mateixa persona. L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que gestiona el complex hospitalari de Salt, també ha prohibit les visites i els acompanyants al sociosanitari La República (a excepció dels casos d'acompanyament per final de vida).

Les limitacions de visites i acompanyants a l'hospital Santa Caterina de Salt entren en vigor aquest dilluns. Arran de l'increment de casos de coronavirus, la direcció del centre ha optat per adoptar aquestes noves mesures per reduir el risc de contagis.

Des del Santa Caterina subratllen que aquells pacients que vagin a l'hospital a fer-se alguna prova, tractament o intervenció quirúrgica hauran d'entrar sols al centre. I en cas que hi vagin amb acompanyant, aquest s'haurà d'esperar a fora del recinte. El mateix passa amb l'atenció ambulatòria. A més, l'IAS demana que, en aquests casos, es respecti l'hora pactada (per evitar generar cues i esperes innecessàries).

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus