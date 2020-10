Joan Martín és escollit com a primer secretari del PSC de Salt

Joan Martín va ser escollit divendres passat com a primer secretari del PSC de Salt, en una assemblea extraordinària en format telemàtic. Martín va ser el cap de llista del PSC a les eleccions municipals del 2019 i actualment és el portaveu del grup municipal. També és conseller comarcal del PSC al Consell Comarcal del Gironès. El nou primer secretari de l'agrupació milita a l'agrupació del PSC de Salt des de 2007 i és regidor des de 2015. Martín és enginyer informàtic i professor de l'institut Salvador Espriu de la vila.

La renovació de l'executiva local s'havia ajornat a causa del confinament per la covid-19. En aquesta assemblea extraordinària també es va escollir, doncs, una nova executiva local que està formada per 5 dones i 3 homes.

La Secretaria d'Organització estarà ocupada per Iolanda Pineda, qui va ser alcaldessa de la ciutat de 2007 a 2011. Entre els nous càrrecs també hi ha Yasmina Abad a la Secretaria d'Economia i Hisenda; Gemma Núñez ocupant la de Política Feminista i Municipal; Ivan Rodríguez a la Secretaria de Comunicació i Digitalització; Montse Blasco a la Secretaria d'Igualtat i Polítiques Socials; Soumaya Baez a la de Ciutadania i Diversitat; i Jordi Matas, a la de Política Institucional. Segons explica el partit a través d'un comunicat, també es va habilitar la seu del partit per si algun militant hi volia votar, en cas que no pogués participar telemàticament.