Un total de 4.001 alumnes participaran al 46è Concurs Infantil i Juvenil de Pintura Ràpida del GEiEG, que aquest any se celebra a partir del 16 d'octubre. Es fa anualment, abans de les Fires de Sant Narcís. Enguany, per raons de la situació sanitària, els alumnes fan els seus dibuixos a les aules. Hi ha estudiants de multitud de centres educatius de la ciutat, com els de l'escola Àgora de Sant Narcís -a la imatge- i de l'àrea urbana.