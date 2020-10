Constitueixen la Taula per a la Reactivació Econòmica i Social de les comarques gironines per la crisi de la covid-19

La Diputació de Girona ha acollit aquest dimarts l'acte de creació de la Taula per a la Reactivació Econòmica i Social de les comarques gironines arran de la crisi de la covid-19. L'objectiu del nou espai és "unir esforços, crear sinèrgies i trobar consens" per "minimitzar" els efectes de la covid-19 i desenvolupar projectes i actuacions per al desenvolupament econòmic. També "optimitzar recursos, evitar duplicitats i fer actuacions que perdurin en el temps" perquè la taula esdevinguin "una eina de referència" a la demarcació, a curt i llarg termini. La Diputació de Girona assumirà el rol d'aglutinar sinèrgies i de les mesures que es tirin endavant.

El president de l'ens, Miquel Noguer, ha afirmat durant l'acte que estan "convençuts" que "treballar junts, colze a colze" permetrà "arribar més fàcilment a l'objectiu, que és millorar la qualitat de vida dels gironins i gironines".

Entre els principals acords, hi ha la creació d'una taula de treball COVID-19 amb tots els grups polítics presents a la Diputació. A més, i de forma coordinada, es crearà un altre espai, de caràcter més tècnic i amb representants dels signants de la Taula per a la Reactivació Econòmica i Social, que es reuniran periòdicament. Aquest espai funcionarà com a instrument per plantejar propostes i fer-ne el seguiment, amb la possibilitat de convidar-hi i incorporar-hi altres agents del territori.

Les línies de treball de la taula inclouen des d'actuacions per potenciar la formació i l'assessorament a empresaris i treballadors, a l'aposta per la digitalització del territori, amb la fibra òptica i el 5G; la promoció de campanyes per al foment del producte i les destinacions turístiques de la demarcació o de polítiques per reduir l'escletxa digital, sobretot en l'educació dels infants; l'ajuda a gent gran i a la gent més vulnerable, amb polítiques socials, impulsant l'assistència i la teleassistència, o el foment de la cultura, l'activitat física i l'esport a totes les edats, per educar en l'hàbit saludable, entre d'altres.

Durant l'acte de presentació, el vicepresident de la Diputació, Pau Presas, ha afirmat que la pandèmia s'està allargant "més del que s'havia previst inicialment" i que, en plena segona onada, "la creació d'aquest espai és molt necessària".

A l'acte de constitució, hi ha participat, a més de Noguer i Presas, la directora dels Serveis Territorials de Treball, Marta Casacuberta; el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega; el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, la tresorera de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Lali Mas; la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López; el president de la FOEG, Ernest Plana; el president de la PIMEC, Pere Cornellà i el secretari general d'UGT a Girona, Xavier Casas.