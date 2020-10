Cauen dos lladres de la banda que roba a comerços de Sant Narcís

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves a Girona per cometre robatoris amb intimidació a establiments comercials. Tots els fets es van produir aquest estiu. Es tracta de dos membres d'una banda que ha actuat sobretot al barri de Sant Narcís de la ciutat. No dubtaven a amenaçar i intimidar els treballadors amb armes blanques i fins i tot, una vegada, amb arma de foc. A un dels lladres arrestats també se l'acusa d'encastar un cotxe en un estanc de Fornells per robar-hi.

Entre els cinc robatoris perpetrats a Girona van aconseguir sostreure un botí de 3.286 euros. Els dos arrestats per part dels agents de la comissaria de Girona són dos homes amb múltiples antecedents, de 18 i 21 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Girona. Se'ls acusa de ser els presumptes autors de diversos robatoris amb violència i intimidació a l'interior d'establiments.

Al primer dels detinguts se'l relaciona amb quatre robatoris amb intimidació, i al segon, amb tres robatoris amb intimidació, quatre robatoris amb força i un furt d'ús de vehicle. Els detinguts van passar els dies 16 i 17 d'octubre a disposició del jutge, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.



Possibles noves detencions

La investigació policial no es dona per tancada i no descarten més detencions relacionades amb els robatoris. Aquest grup està format per quatre joves -de vegades n'actuen tres- i tenen un objectiu: aconseguir tots els diners de les caixes fortes i enregistradores. El modus operandi consisteix en el fet que uns dels lladres vigilen i els altres, encaputxats, roben al local. Per fer-ho, no dubten a amenaçar amb armes blanques o fins i tot de foc.

Les indagacions dels Mossos van començar quan la Unitat d'Investigació de la comissaria va tenir coneixement que, entre els dies 15 de juliol i 7 de setembre, s'havien produït cinc robatoris amb intimidació en diversos establiments, tres dels quals a l'avinguda Sant Narcís, un al carrer Empúries i un al carrer Major de Salt.

Aquests robatoris, comesos en supermercats, una farmàcia i unes instal·lacions esportives, s'havien perpetrat en franges horàries de tarda i vespre. Només al centre esportiu GEiEG no van aconseguir cap botí. Van intimidar el responsable que tanca les instal·lacions però es va activar l'alarma i van fugir. El que sí van robar és la cartera de la víctima.

En els altres casos, com a la farmàcia de l'avinguda Sant Narcís, com va avançar Diari de Girona, van sostreure 700 euros. En aquest cas tres individus van sostreure la recaptació d'una farmàcia després d'exhibir una navalla. Com en els altres casos, duien la cara tapada però aquí van fer mal al braç a una treballadora i van fer anar el personal a un despatx.

A Salt van actuar en un supermercat que ven productes de cosmètica. Aquí van utilitzar una arma de foc, que segons sembla era de joguina. En aquest establiment, com també va avançar aquest diari, els lladres van emportar-se fins a 559 euros després d'amenaçar les treballadores. En aquest local no van fer mal a cap de les empleades. En un altre local de la mateixa cadena, però a Girona, van robar 559 euros. Els Mossos també han enxampat un menor d'aquest mateix grup que a punta de navalla va robar a un altre menor al carrer Güell. Li va sostreure efectes personals, la cartera i el mòbil.



Un encastament a Fornells

La setmana passada, la policia va aconseguir identificar i detenir dos dels membres d'aquest grup. Al detingut de 21 anys també se'l relaciona amb el robatori en tres establiments de Girona i en un de Fornells de la Selva, i va obtenir uns 2.300 euros. Va encastar un cotxe a l'estanc del poble, que havia sostret poc abans a Bordils, i després de trencar la porta metàl·lica i el vidre va robar tabac.

A banda d'aquest fet, també se'l relaciona per haver actuat en una empresa de repartiment de Girona. En aquest cas, els lladres van accedir a les oficines entrant pel sostre d'uralita després d'enfilar-se en un camió. D'aquí van aconseguir 1.500 euros.