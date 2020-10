Girona aprova un projecte per millorar els accessos de l'escola Joan Bruguera

L'Ajuntament de Girona ha aprovat el projecte per fer obres de millora a l'entrada de l'escola Joan Bruguera de Girona. L'actuació consistirà en l'ampliació de les voreres en tres punts on fins ara s'hi produïen aglomeracions a les hores punta. El projecte s'inclou dins el marc dels «camins escolars segurs», que tenen per objectiu que «els infants guanyin autonomia en el trajecte fins al centre educatiu, i puguin desplaçar-s'hi de forma més segura, tranquil·la i amable», afirma el regidor d'Educació del consistori gironí, Àdam Bertran.

«El projecte ha estat impulsat des de dues regidories: Mobilitat i Via Pública i Educació», explica el titular d'aquesta última àrea. El pla consta de tres actuacions que es faran al carrer Bonastruc de Porta per millorar l'entrada i sortida als dos accessos d'aquesta escola. Concretament, segons consta en el projecte, s'ampliarà la vorera a la cruïlla entre els carrers Artillers i Figuerola; el segon punt on es duran a terme les obres és a la cruïlla entre els carrers Artillers i Bonastruc de Porta, on hi ha l'accés al pati de l'escola; i finalment, també es faran en un tercer punt, on el carrer Artillers es creua amb la via Jaume I. En aquest últim espai, s'aprofitarà la intervenció per reordenar els aparcaments de vehicles i motos, la zona de càrrega i descàrrega i l'espai reservat per a l'hotel Ultònia, que ocupen el carrer Artillers. Amb la reforma de la via, es busca que els itineraris peatonals siguin més directes i que tinguin prioritat davant el trànsit rodat. Tal com s'indica en el projecte, les obres han de durar quatre mesos.

El projecte estava previst des d'abans que comencés la pandèmia de la covid-19, que ha portat a fer «actuacions provisionals» a l'entrada d'aquest centre -i molts altres de la ciutat- per garantir el compliment de les mesures sanitàries, tal com explica el regidor d'Educació. Bertran afegeix que amb aquesta intervenció es vol que aquesta millora en els espais tingui un caràcter definitiu. El següent pas serà la fase de licitació, en què s'assignaran els treballs a una empresa que els executi. Aleshores, es definirà quan començaran i com es faran les obres.



Actuacions en altres espais

El regidor d'Educació detalla que des del consistori preveuen fer millores similars en altres espais de la ciutat. La propera serà a l'escola Àgora, per la qual encara no hi ha projecte. Ara, als accessos d'aquest centre educatiu, s'hi han col·locat blocs de formigó per delimitar un espai ampliat d'entrada i sortida dels infants a fi de garantir la distància de seguretat, però també és una solució provisional. Dos punts més on es plantegen dur a terme treballs semblants és a l'escola Migdia i a l'escola Carme Auguet. De fet, l'Ajuntament ja havia impulsat treballs similars per promoure els camins escolars segurs. Un exemple són les modificacions fetes al carrer de la Creu, on s'hi troba l'escola Dr Masmitjà.