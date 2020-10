Guanyem vol que Madrenas faci una crida als propietaris per adaptar els preus dels lloguers dels locals

Guanyem Girona ha presentat quatre propostes concretes per fer front a la nova onada de mesures derivada de l'augment de casos de Covid. La regidora Cristina Andreu s'ha mostrat preocupada per la situació després que el Govern anunciés que els bars i restaurants es veurien obligats a tancar durant quinze dies. "Podria ser que una altra vegada les restriccions duressin més temps i hem d'estar preparats socialment per a fer-hi front i ajudar econòmicament els sectors que més ho patiran", ha explicat.

Així, des del principal grup a l'oposició a l'Ajuntament de Girona han demanat a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que faci una crida als propietaris de locals que tinguin bars i restaurants com a llogaters per tal que adaptin els lloguers a la nova realitat. "Si aquests petits negocis no tenen ingressos però han de seguir pagant la totalitat del lloguer, hi ha el risc que acabin tancant", ha explicat, Andreu, per afegir després que "si no s'actua "immediatament, el sector està tocat de mort".

D'aquesta manera Guanyem repesca una idea que ja havia traslladat el mes passat amb una moció "per a la mediació de lloguers de locals, oficines i habitatges" i que va ser aprovada al ple. Andreu ha apuntat que "més enllà de la crida pública a ser generosos, per part de les administracions caldria impulsar un servei que s'evidencia ara més necessari que mai".



D'altra banda, la formació municipalista també ha demanat que l'Ajuntament intervingui directament en aquells aspectes on hi té competències i han proposat que mentre els bars i restaurants estiguin tancats se'ls eximeixi de pagar la taxa d'escombraries i la de terrasses. "Si no tenen clients, no generen residus ni ocupen la via pública amb taules i cadires. No té sentit que segueixin pagant com si ho estiguessin fent", ha reblat Andreu.

Mesures per als més vulnerables

Des de Guanyem també han plantejat mesures socials per a la gent gran, per a les persones en risc d'exclusió i els sense sostre. Així, han demanat que, tot i les noves mesures restrictives es mantinguin oberts i en funcionament els menjadors socials i per a la gent gran. La regidora Andreu ha explicat que es tracta d'un servei "essencial per a molta gent que no té cap alternativa per anar a menjar" i ha afegit que "caldria extremar les mesures de seguretat". Finalment el grup municipal ha demanat que l'Ajuntament prepari un pla per a les persones sense llar per si es torna a produir un confinament nocturn. "Qualsevol persona que es vulgui confinar en un lloc segur ha de tenir la possibilitat de fer-ho", ha reblat Andreu.