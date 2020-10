Vuit grups aïllats a l'institut Vallvera de Salt

Els grups escolars aïllats segueixen en augment i ahir Girona en va sumar onze més que el dia anterior, situant-se en 178. En el llistat de centres amb major grups confinats, ahir hi va entrar l'institut Vallvera de Salt, amb vuit grups tancats per 18 positius de coronavirus en els últims deu dies. En total hi ha 190 persones en quarantena. A la demarcació hi ha 4.273 persones aïllades, dels quals 4.061 són alumnes i 212, personal dels centres. Els positius detectats amb PCR pugen a 755, la majoria estudiants, 670, i la resta, 85, professionals educatius.

En el global de Catalunya, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.607, 76 més que els declarats dimecres, segons dades del Departament d'Educació. És el 2,23% del total. Hi ha 39.735 persones confinades, 2.246 més en 24 hores. D'aquests, 37.650 entre alumnes, 1.769 entre docents i personal d'administració i serveis i 316 entre personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 2.853 positius per coronavirus.