S'implementa a Girona un sistema de paqueteria «intel·ligent i sostenible»

Girona posa en marxa un servei d'entrega de paqueteria intel·ligent i de zero emissions que funciona a partir de vuit bústies «intel·ligents» repartides per la ciutat, on es dipositen o es recullen els paquets. Es tracta d'una prova pilot del sistema dissenyat per l'empresa catalana Smart Point, que poden utilitzar tant particulars com comerços, i que és pionera a tot Catalunya.

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i el representant de Smart Point, Ignasi Martín, han presentat aquest sistema avui a Girona davant la biblioteca Ernest Lluch, en un dels llocs on s'ha instal·lat una de les bústies de recollida.

El sistema de paqueteria, que s'ha creat des del Laboratori SmartCatalonia, impulsat pel Departament de Polítiques Digitals, té tres objectius: beneficiar al comerç local, minimitzar riscos pel que fa a la covid-19 – ja que l'intercanvi de paquets es fa sense que hi hagi contacte entre persones -, i reduir el nombre de vehicles de transport que circulen per la ciutat - els que utilitzen són elèctrics i per tant no generen emissions. Girona és la primera ciutat on ha entrat en funcionament aquesta tecnologia, en un pla pilot que s'estendrà fins al 2021. Des de Smart Point estan treballant per implementar-lo a altres ciutats europees.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha afirmat que «és clau que l'administració ofereixi eines alineades amb l'eficàcia del comerç local, que millorin la seguretat de les persones en les condicions actuals. Estem implicats amb la mobilitat sostenible i amb el suport al comerç local, i aquesta eina va en la línia de la nostra estratègia». Madrenas també ha destacat que la posada en marxa d'aquest sistema «innovador» representa una «fórmula de col·laboració entre empreses, administracions i ciutadania ideal pel país», en un moment de plena revolució digital.

Per la seva banda, el conseller Puigneró ha posar de relleu que «Girona és un exemple de ciutat que aposta per la tecnologia com a palanca de transformació de la governança municipal per fer ciutats més verdes, més eficients, més emprenedores i més democràtiques».

El projecte també té per objectiu reduir la quantitat de furgonetes que circulen per la ciutat, que, a més, generen emissions. Segons un estudi de l'empresa, es calcula que amb els Smart Points es reduirà un 22% el nombre de furgonetes de missatgeria que circulen pel municipi cada mes; el que significa una reducció d'1,3 tones de CO? al mes.

Com funciona el sistema?



Els usuaris només han d'estar registrats al portal smartpoint.city amb el nom i un telèfon. Des d'allà, poden indicar que deixen un paquet en un dels vuit «punts intel·ligents» i qui és el destinatari. Aleshores, l'empresa notificarà al receptor i li demanarà que estableixi en quin punt vol recollir-ho i durant quina franja horària del dia. A partir d'allà el paquet serà traslladat en un vehicle elèctric seguint la ruta més eficient. La persona podrà obrir i tancar l'armariet per recollir els objectes a través de l'aplicatiu web de l'empresa.

Aquest sistema serveix tant per enviaments de comandes entre comerços i clients, com per entregar objectes o regals entre particulars. En la seva fase inicial l'ús d'aquest sistema d'enviament serà gratuït. En un futur, preveuen que el cost d'enviament sigui d'un euro. D'altra banda, per tal de promoure i ajudar el comerç local, Smart Point Girona s'ha posat en contacte amb les botigues i els oferirà de manera gratuïta el servei d'enviament de productes a través dels armaris intel·ligents.

Els primers armaris «Smart Points» són elements metàl·lics de base rectangular i estan situats en punts propers a zones de càrrega i descàrrega de mercaderies. En concret, es troben a la cantonada entre el passeig d'Olot i el carrer del Riu Güell; a la plaça d'Espanya núm. 7; al carrer del Migdia, 78; al carrer d'Emili Grahit, 55; a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, 15; a la plaça de la Diputació, 3; al carrer de Bonastruc de Porta, 1; i a la rambla de Xavier Cugat, 29.