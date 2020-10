Girona es queda sense Fira de Mostres per les restriccions contra la COVID-19

L'Ajuntament de Girona va anunciar ahir la suspensió de la Fira de Mostres, que s'havia de celebrar durant les Fires de Sant Narcís, a causa de les darreres restriccions anunciades dimecres pel Govern català. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va dir ahir que tenien la fira «organitzada i ben planfificada» però que l'han hagut de cancel·lar. «Ens sap molt de greu perquè era el moment de demostrar que el dinamisme econòmic no decau, que estem en actiu i que tots els sectors treballem per ensortir-nos-en», va lamentar l'alcaldessa.

La Fira de Mostres estava prevista del 28 d'octubre a l'1 de novembre, i hi havia 102 expositors confirmats. Una xifra que ja estava lluny dels més de 380 que solia acollir. L'organitzadora, Fira de Girona, havia anat adaptant-se a les diferents etapes que la ciutat ha anat passant durant aquesta pandèmia. Les noves mesures del Procicat, però, han estat la darrera estocada d'una mostra que ja s'havia anunciat en format reduït però de qualitat, de proximitat i multisectorial, i complint amb les mesures necessàries per accedir al recinte. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, havia explicat dimecres a Diari de Girona que estaven pendents del document oficial on es detallaven les restriccions per prendre una decisió.



Pendents de la decisió del TSJC

Madrenas també va explicar que estan pendents que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratifiqui les mesures plantejades pel Procicat. Un cop es pronunciï el tribunal, valoraran si des del consistori han de fer canvis al programa de les Fires de Sant Narcís, així com si han d'impulsar alguna mesura suplementària a la ciutat. «Estem treballant intensament i la setmana que ve el vicealcalde explicarà totes les afectacions que puguin patir les Fires davant la situació actual, calen uns dies de marge per analitzar-ho», va manifestar Madrenas.

Ahir al matí l'alcaldessa va convocar el comitè assessor municipal per analitzar les restriccions que el Govern català preveu aplicar per així estar preparats un cop entrin en vigor. A la trobada hi van assistir tots els regidors de l'equip de govern i responsables tècnics dels departaments municipals.

D'altra banda, l'alcaldessa i la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, es van trobar dimecres al vespre amb els màxims representants dels agents econòmics i socials majoritaris de la ciutat per valorar la situació econòmica de la ciutat.