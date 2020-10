Recuperaran el Consell de les Arts i la Cultura

Tots els grups municipals del ple de l'Ajuntament de Girona van votar a favor de tirar endavant la recuperació del Consell de les Arts i la Cultura. El PSC havia presentat una moció en el ple municipal celebrat dimarts, en la qual, a més d'aquesta mesura, es proposava també «iniciar un diàleg amb el Consell de les Arts i la Cultura, en sessió oberta i participativa amb el món cultural, per implementar al més aviat possible accions de suport al món cultural».

Així mateix, la moció també preveia «proposar al Consell de les Arts i la Cultura a Girona que estudiï la necessitat de fer un nou Pla Estratègic de Cultura de Girona, tenint en compte les diagnosis i recomanacions existents, com el mapa cultural, el Pla d'Ordenació Museístic de Girona o els estudis i treballs del PECT».

En la part expositiva de la moció, el grup socialista recordava que «la cultura defineix la ciutat de Girona i forma part del seu patrimoni immaterial», així com el fet que la Cultura «ha estat, a més a més, una de les claus de volta de la força turística de la ciutat i, per això mateix, un element central de progrés». En la moció, el grup socialista recordava que el govern d'esquerres va aprovar el Pla Estratègic de Cultura l'any 2009 i va definir-lo com un full de ruta que va implicar tots els agents de la ciutat en un marc comú per establir uns objectius compartits. «Per aquest motiu, el text final va ser un pacte, resultat d'un llarg procés de debat i deliberació entre el conjunt de persones del món cultural a Girona», assenyalava la moció.

La regidora socialista Mònica Ferrer, que va defensar la moció en el ple, va explicar que el moment actual és l'adient per recuperar el Consell, «perquè permet implantar en breu accions a favor de projectes culturals i artístics en l'actual situació de dificultat provocada per la COVID, i també perquè permet pensar estratègicament el futur en un temps de canvis profunds i que han afectat especialment al sector cultural».