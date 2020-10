Més de cent persones segueixen el II Seminari dels Arxius de l'Esport

El segon Seminari Internacional dels Arxius de l'Espor va reunir ahir, telemàticament, més de cent persones procedents de més de vint països diferents (Finlàndia, EUA, Mèxic, Regne Unit, Sud-Àfrica, entre molts d'altres). El seminari es va iniciar amb dues primeres ponències que van versar sobre polítiques públiques per a la conservació dels arxius de l'esport. A continuació, es van presentar dues ponències que van donar una visió de com es treballa en el sector privat per preservar aquest tipus de documents i que van girar a l'entorn del Futbol Club Barcelona. Finalment, la presidenta de la Secció d'Arxius de l'Esport del Consell Internacional d'Arxius, Fina Solà, i el cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, Enric Cobo Barri, van presentar la Guia de suport als arxius de les entitats esportives de Catalunya.