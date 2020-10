Un cartell escollit de manera diferent

El cartell que serveix per anunciar i promocionar les Fires de Girona aquest any s'ha escollit amb un sistema de concurs reduït. El regidor de Guanyem Xevi Montoya va preguntar en el darrer ple per què no s'havia fet un concurs obert. El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, va mostrar-se sorprès que el representant de Guanyem qüestionés el sistema. Va explicar que amb la pandèmia no estava clar si hi hauria Fires i quan es va decidir no hi havia temps material per fer el concurs públic amb els períodes temporals pertinents. Per això, es va demanar als guanyadors de les beques Kreas dels darrers tres anys que fessin la proposta. El guanyador es farà públic en breu. Històricament, l'autor s'escollia a dit des d'alcaldia, però amb l'arribada de Carles Puigdemont es va començar a triar per concurs