El ple de Girona aprova la regulació de l'ús del patinet amb el vot en contra de Guanyem

El ple de Girona va aprovar aquest dimarts la nova ordenança municipal de circulació que regula l'ús del patinet elèctric per la ciutat. Tots els grups hi van votar a favor menys Guanyem que ho va fer en contra. La regidora Laia Pèlach va explicar que havien presentat al·legacions que servien com una reflexió més àmplia amb canvis que fessin possible la utilització d'aquest tipus de vehicles.

Al seu parer, però, "per resoldre un problema, n'han creat un altre". Segons Pèlach, no hi ha prou freqüència d'autobusos ni un horari prou ampli i això fa aquest tipus de vehicle sigui molt útil per a moltes persones. Tampoc hi ha prou carrils bici que arribin a tots els punts de la ciutat, va dir. Al parer de la regidora de l'oposició, "regular no pot ser impedir l'ús d'aquests aparells, i és el que fem avui".

El text prohibeix anar en patinet per la vorera i els conductors hauran de circular obligatòriament amb un casc homologat i sempre anar en solitari. Hauran d'anar per carrils bici, i també per "zones 20" i "zones 30." A més, de nit, hauran de fer-se visibles amb llums i elements reflectants.

Un cop es publiqui tota la normativa al BOP, la policia ja podria començar a sancionar els infractors amb multes d'entre 100 i 500 euros. No obstant això, no es descarta que l'Ajuntament opti per campanya de sensibilització perquè les noves normes arribin a tota la ciutadania.