Nova jornada per retirar deixalles de la carretera dels Àngels

Un grup de voluntaris de la Brigada Activista del Salabret va retirar aquest diumenge més deixalles dels marges de la carretera d'accés al santuari dels Àngels des de Girona i Quart, on s'havien detectat diversos abocaments de brossa. Era el segon cop que hi anaven en grup, ja que alguna persona a més hi havia anat pel seu compte. Es van trobar que algú ja havia extret moltes de les deixalles que havien vist dies enrere. L'Ajuntament de Girona ha explicat que van actuar-hi fa uns dies.

L'entitat activista ja ha fixat una nova data amb un altre lloc on recollir deixalles. En concret, preveu netejar la zona de l'entorn del Tir Olímpic. Han quedat dimecres, a les quatre de la tarda, a la gasolinera que hi ha al principi de la fàbrica Nestlé.