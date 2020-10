Girona vol congelar els impostos i les taxes pel 2021 tot i ingressar 3,5 milions menys

L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona es planteja congelar les ordenances fiscals i, per tant, no tocar les taxes ni els impostos. De moment només és un plantejament però la tinent d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ja ha expressat aquesta idea als grups municipals i preveu reunir-s'hi per explicar-ho en els propers dies.

En el ple municipal d'aquest dimarts, la responsable d'Hisenda va admetre aquesta proposta quan li ho va preguntar el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas. El regidor de la formació municipalista va intervenir durant el debat per aprovar un pla econòmic financer dels exercicis 2020 i 2021 per assenyalar que l'any 2021 el govern local preveu uns ingressos per valor de 117 milions d'euros, que equival a 3,5 menys que els previstos per a aquest 2020. Va lamentar que en un any que haurà de sortir de la crisi per les conseqüències de la pandèmia, el govern local plantegi menys ingressos i, a més, plantegi «no canviar les ordenances». Davant d'aquesta interpelació, Maria Àngels Planas va preguntar a Salellas si el que estava fent era plantejar «una pujada d'impostos». Aquí, el portaveu de Guanyem va afirmar que «congelar ordenances» volia dir que no es podrien tocar els impostos i les taxes per exemple per pujar-los «als que més tenen» i crear bofinicacions per ajudar «als que menys tenen».

Tot plegat, en un punt de l'ordre del dia on es plantejava un pla econòmic financer per als exercicis 2020 i 2021que Guanyem va dir que en part es devia a l'ofec a què sotmet el Govern espanyol les administracions locals però també al fet que l'any 2019, «un any electoral», va remarcar Salellas, s'havia fet molta més despesa que l'any 2018.



Pla econòmic i financer

Pel que fa al PSC, la seva portaveu, Sílvia Paneque, va recordar que aquest pla financer era «conseqüència de l'incompliment de la regla de la despesa en el compte general del 2019». « El problema és que vostès aproven un pressupost que després no executen tal com estava previst, especialment amb les inversions, que les van deixant en un calaix i arriben a nivells tan baixos d'execució real, efectiva, que ens aboquen a un pla financer», va insistir Paneque. La representant socialista va exposar que els gironins «no reben allò que haurien de rebre amb els seus impostos». I va posar sobre la taula algunes dades sobre la despesa per habitant a Girona. «Què rebem com a serveis efectivament prestats els gironins i gironines?», va preguntar-se. I va assenyalar que són 1.170 euros per habitant. «Això ens situa al lloc 500 dels 947 municipis catalans, molt per sota de la mitjana de comarques gironines, amb 1.460 euros per habitant, i de la mitjana catalana (1.364 euros per habitant», va dir.

La tinent d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va respondre que «el govern de Madrid escanya» els ajuntaments amb uns índex «imposats» que els impedeixen incrementar, com voldrien, la despesa. Per això va reclamar als socialistes que canviïn aquestes normes «imposades».

El pla econòmic financer per als exercicis 2020 i 2021 es va aprovar, segons va explicar Plana, després que «analitzat l'expedient del Compte General 2019 així com els estats anuals corresponents a aquest exercici de les entitats que integren el perímetre de consolidació fiscal de l'Ajuntament de Girona s'observa un incompliment respecte al principi de la regla de la despesa, ja que el creixement de la despesa no financera computable d'aquest exercici supera l'índex establert del 2,7%».

El pla haurà de servir per garantir «l'estabilitat pressupostària» i en base a la sostenibilitat financera i establint una limitació al creixement de la despesa no financera.