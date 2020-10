Acord per al futur local de l'Espai LGTBI al barri Devesa- Güell

L'Espai LGTBI de Girona i l'Ajuntament s'han reunit recentment per segellar l'acord pel qual l'entitat disposarà d'un local per a les seves activitats al carrer Torin del barri Devesa-Güell. El local, entre altres serveis, disposarà d'una sala de més de 65 metres quadrats, diàfana i on es podran portar a terme activitats vinculades a l'Espai LGTBI, format per les associacions FAGC Girona, Grup de Lesbianes de Girona, Girona Orgullosa i Comissió Unitària 28 de Juny. La previsió, si no hi ha entrebancs, és que l'entitat pugui disposar del local el setembre de l'any vinent. El local de l'entitat estava situat al carrer Nou Del Teatre però van haver d'abandonar-lo per les obres a l'antic cinema Modern. De manera provisional estan al carrer Sant Josep.